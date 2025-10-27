Así fueron los 10 kilómetros de Salinas de récord
David Alfonso, avilesino del Universidad, y Nisrine El Fadali se proclaman campeones de Asturias de la distancia
N. L.
David Alfonso, atleta avilesino de la Universidad de Oviedo, y Verónica Tabares, corredora del club Piélagos, se proclamaron ayer vencedores de los 10 kilómetros de Salinas, prueba que batió su récord de participación con 890 inscritos. Además, por primera vez se celebró una carrera infantil, en la que tomaron parte unas 80 jóvenes promesas. La prueba se estrenó también como Campeonato de Asturias de la distancia, que se llevaron David Alfonso en categoría masculina y Nisrine El Fadali, del Ciudad de Lugones, en la femenina.
Realmente apretada estuvo la categoría femenina. Verónica Tabares, con un registro de 36 minutos y 20 segundos, apenas sacó 17 décimas a la segunda, Loreto Pacho, del ADAS Cupa. Tercera fue Carmen Mantilla, independiente. Más apretado aún, por detrás, estuvo el título regional, que terminó llevándose Nisrine El Fadali en sprint con Lucía Fernández, del Náutico de Carreño. Tercera de Asturias fue Marina Guerra, del Oriente Atletismo.
Por lo que se refiere a la categoría masculina, David Alfonso se llevó la prueba absoluta y el título de campeón de Asturias de los 10 kilómetros en ruta tras acreditar ayer en Salinas un tiempo de 30 minutos y 52 segundos, con un promedio de tres minutos y 5 segundos por kilómetro. Segundo se clasificó Borja Martínez, de La Cerezal Team, con 31 minutos y 43 segundos. Les acompañó en el podio Juan Ojanguren, del Oriente Atletismo, que hizo 31 minutos y 50 segundos.
Salinas vivió su mejor edición de los 10 kilómetros, con récord de participantes, récord de público en las calles y semillas plantadas para recoger aún mejores frutos en las ediciones venideras de la carrera castrillonense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
- EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio 'Pueblo Ejemplar' de Asturias 2025
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal