Así fueron los 10 kilómetros de Salinas de récord

David Alfonso, atleta avilesino de la Universidad de Oviedo, y Verónica Tabares, corredora del club Piélagos, se proclamaron ayer vencedores de los 10 kilómetros de Salinas, prueba que batió su récord de participación con 890 inscritos. Además, por primera vez se celebró una carrera infantil, en la que tomaron parte unas 80 jóvenes promesas. La prueba se estrenó también como Campeonato de Asturias de la distancia, que se llevaron David Alfonso en categoría masculina y Nisrine El Fadali, del Ciudad de Lugones, en la femenina.

Verónica Tabares, tras entrar vencedora en meta. / Miki López

Realmente apretada estuvo la categoría femenina. Verónica Tabares, con un registro de 36 minutos y 20 segundos, apenas sacó 17 décimas a la segunda, Loreto Pacho, del ADAS Cupa. Tercera fue Carmen Mantilla, independiente. Más apretado aún, por detrás, estuvo el título regional, que terminó llevándose Nisrine El Fadali en sprint con Lucía Fernández, del Náutico de Carreño. Tercera de Asturias fue Marina Guerra, del Oriente Atletismo.

Por lo que se refiere a la categoría masculina, David Alfonso se llevó la prueba absoluta y el título de campeón de Asturias de los 10 kilómetros en ruta tras acreditar ayer en Salinas un tiempo de 30 minutos y 52 segundos, con un promedio de tres minutos y 5 segundos por kilómetro. Segundo se clasificó Borja Martínez, de La Cerezal Team, con 31 minutos y 43 segundos. Les acompañó en el podio Juan Ojanguren, del Oriente Atletismo, que hizo 31 minutos y 50 segundos.

David Alfonso levanta la cinta tras cruzarla como primer clasificado. / Miki López

Salinas vivió su mejor edición de los 10 kilómetros, con récord de participantes, récord de público en las calles y semillas plantadas para recoger aún mejores frutos en las ediciones venideras de la carrera castrillonense.