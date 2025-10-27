El Avilés se desangra: este es el dato en el que los blanquiazules son los peores de la categoría

El encuentro del sábado ante el Madrid Castilla ha sido un ejemplo más del mal que está desangrando a este Avilés: su defensa. Los blanquiazules están demostrando tener una gran pegada en campo rival, no por nada siguen sextos (empatados con los puestos de play-off a Segunda División), pero sus registros defensivos son muy preocupantes. Los blanquiazules tienen el peor registro de goles en contra de la categoría con dieseis tantos recibidos. Solo el Mérida (15) y el Arenas de Getxo (14), uno en descenso y otro peleando la salvación, se acercan a ese dato en el grupo 1 de Primera Federación. Además, gran parte de ellos llegan de la misma manera, a partir de centros laterales. A pesar del buen inicio de campaña de los asturianos, Dani Vidal tiene mucho trabajo por delante para tratar de frenar esa sequía.

Eso sí, hay que reconocer que Vidal no se esconde a la hora de hablar de esta debilidad. "Es un dato que no nos gusta nada. Tenemos el foco puesto en mejorar la defensa y en reducir el nivel de ocasiones que nos hacen. Creo que lo estamos consiguiendo, pero con dos centros laterales se nos han puesto 2-0. Tenemos que ponerle remedio ya", reconoció el técnico en la ciudad deportiva del Real Madrid, donde esos errores defensivos mataron a su equipo. Loren Zúñiga se merendó a la zaga blanquiazul, sacando a relucir los defectos de los que tanto están pecando en este inicio de temporada. Primero, atacó a Borja Granero, ganándole una carrera al espacio y rematando a placer, delante de Álvaro Fernández. Después, aprovechando una mala basculación de los avilesinos, recibió un balón completamente solo, que tan solo tuvo que desviar para mandar al fondo de la red.

Solo dos porterías a cero

Otro de los datos que más alarman dentro del Avilés es el de poterías a cero. Álvaro Fernández, meta blanquiazul, tan solo ha podido echar el muro a sus redes en dos ocasiones, y de la última ha pasado ya más de un mes. Fue en el encuentro de la jornada 2 ante el Lugo, en un empate a cero, y en el partido siguiente ante el filial de Osasuna, en el que los asturianos consiguieron tumbar al cuadro rojillo.

En comparación con la pasada campaña, el Avilés suma, en la misma jornada, siete tantos encajados más. Hay que tener en cuenta el cambio de categoría, pero el dato no deja de ser llamativo, más si cabe ya que, en esas nueve jornadas de la 2024/25, los blanquiazules tan solo recibieron goles en contra en tres encuentros. En dos de esos duelos recibieron cuatro tantos, mientras que la diana que falta para llegar a nueve llegó en un 1-3 ante la Gimnástica.

Aún así, catorce puntos

Con el Avilés sexto y con catorce puntos en su casillero hay pocas cosas que criticar, pero lo cierto es que su defensa puede acabar condicionando muchos partidos a este equipo. En los encuentros ante Bilbao Athletic, Zamora y Guadalajara las remontadas en los últimos minutos camuflaron, de cierta manera, los errores defensivos que cometió el cuadro de Dani Vidal en esos tres encuentros que cerca estuvieron de costar un disgusto.

Cierto es que ante el Talavera de la Reina hubo cierta mejoría, sobre todo cuando tocó resistir con diez futbolistas, pero ante el Madrid Castilla el equipo volvió a las andadas. Aunque el entrenador catalán ha probado ya varias fórmulas en su defensa, cambiando su pareja de centrales y experimentando con los laterales, por ahora no ha encontrado una línea que le de seguridad total. Urge que, en los próximos encuentros, Dani Vidal dé con ella.