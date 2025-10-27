El CID Jovellanos logra su primer triunfo del curso

El CID Jovellanos logró, a la tercera, su primer triunfo de la temporada en Superliga 2 masculina. Lo hizo en La Arena, su feudo, y ante el Universidad de Valladolid, que vendió muy cara su derrota. Tras ganar el primer set (26-24) y ceder el segundo (15-25), el CID Jovellanos decantó de su lado el tercer set (25-21), pero los pucelanos, en el cuarto (22-25), forzaron el desempate, que acabó 15-12.