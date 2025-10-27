Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CID Jovellanos logra su primer triunfo del curso

El CID Jovellanos logró, a la tercera, su primer triunfo de la temporada en Superliga 2 masculina. Lo hizo en La Arena, su feudo, y ante el Universidad de Valladolid, que vendió muy cara su derrota. Tras ganar el primer set (26-24) y ceder el segundo (15-25), el CID Jovellanos decantó de su lado el tercer set (25-21), pero los pucelanos, en el cuarto (22-25), forzaron el desempate, que acabó 15-12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
  2. Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
  3. Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
  4. EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
  5. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  6. La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
  7. EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio 'Pueblo Ejemplar' de Asturias 2025
  8. El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal

El Avilés se desangra: este es el dato en el que los blanquiazules son los peores de la categoría

El Avilés se desangra: este es el dato en el que los blanquiazules son los peores de la categoría

El incendio del Areo, sin rebrote ni incidencia en la última jornada

El incendio del Areo, sin rebrote ni incidencia en la última jornada

José Miguel Fernández Suárez, "Chechu" reestrena libro: "La coña marinera es un rasgo de Gijón, junto a discutirlo todo y el grandonismo"

José Miguel Fernández Suárez, "Chechu" reestrena libro: "La coña marinera es un rasgo de Gijón, junto a discutirlo todo y el grandonismo"

Los gijoneses adelantan las visitas a los cementerios: flores y recuerdos a los difuntos para evitar "el barullo" de Todos los Santos

Los gijoneses adelantan las visitas a los cementerios: flores y recuerdos a los difuntos para evitar "el barullo" de Todos los Santos

Reír por no llorar

Discurso de investidura de la Princesa Leonor

El fin de la tutela de Leonor

Mendoza vs. Cervantes

Tracking Pixel Contents