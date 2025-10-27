David Alfonso, atleta avilesino de la Universidad de Oviedo, y Verónica Tabares, corredora del club Piélagos (ambos en las imágenes junto a estas líneas), se proclamaron ayer vencedores de los 10 kilómetros de Salinas, que batió su récord de participación con 890 inscritos. Además, por primera vez se celebró una prueba infantil, en la que tomaron parte unas 80 jóvenes promesas. La prueba fue por vez primera Campeonato de Asturias de la distancia, que se llevaron David Alfonso en categoría masculina y Nisrine El Fadali, del Ciudad de Lugones, en la femenina.

David Alfonso y Verónica Tabares ganan en Salinas