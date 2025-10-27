Dominio de Samuel Castiello en la prueba del circuito portugués
El joven ciclista gijonés Samuel Castiello Díaz, corredor del equipo Cortizo, se impuso ayer en la tercera prueba UCI del circuito portugués de ciclocross, celebrada en Vila Real, y se coloca líder de la clasificación general. El corredor asturiano dominó la prueba de principio a fin y se fue en solitario en las últimas vueltas.
