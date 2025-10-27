Lluvia de premios y emoción en la Laboral: así fue la gala del CN Santa Olaya en la que reconoce a sus mejores deportistas

Con emoción, y con la pompa que requería la ocasión, celebró ayer el Club Natación Santa Olaya la gala anual, que sirvió para reconocer a sus mejores deportistas de 2025, pero también para festejar la larga vinculación con la entidad de muchos socios. A los 207 que cumplieron 50 años de fidelidad olayista les hizo entrega la institución de la insignia de oro, y con ellos comenzó el acto celebrado ayer en el teatro de la Laboral. Fue un inicio multitudinario y que marcó el tono emotivo de la celebración.

Arriba, a la izquierda, María Zornoza recibe el premio a la mejor nadadora de la temporada de manos de Gonzalo Méndez; a la derecha, Rebeca Rodiles con su mención especial al lado de Antonio Polo, director de la sección de natación. En la fila del medio, a la izquierda, Gonzalo Méndez distingue como olayista ejemplar a Constantino Rodríguez Mazuelas; a la derecha, Marina Álvarez y José Constantino Solís, olayistas ejemplares. A la izquierda de estas líneas, Carmen Moriyón entre el público. | LUISMA MURIAS

Le siguieron los olayistas ejemplares, un galardón propuesto por la Asociación de Veteranos que va muy en consonancia con el sentido de pertenencia tan unido al Santa Olaya. Fueron premiados como olayistas ejemplares de 2025 Sergio Suárez, "por ser ejemplo de lo que debe ser un deportista: pundonor, constancia y compañerismo", Marina Álvarez y José Guillermo Solís y Constantino Rodríguez Mazuelas, por su entrega hacia la cantera.

Lluvia de premios y emoción olayista en la Laboral

Los siguientes en aparecer por el escenario del teatro de la Laboral fueron ya los deportistas. Primero, los que recibieron las menciones especiales de manos del director de la sección de Natación, Antonio Polo, y el delegado de la misma, José Manuel Peliz. También fueron agasajados los capitanes de los diferentes equipos y los acreedores al premio "Constancia y Vinculación", que reciben aquellos nadadores que lleven más de ocho años seguidos o diez alternos en la emblemática entidad.

Lluvia de premios y emoción olayista en la Laboral

La gala también distinguió a los nadadores con buen expediente académico: Natalia Gabriela Labes, de ESO; Saúl Noriega, de Bachillerato, y Álvaro Zorzona, de universidad, un premio que recogió su madre, Beatriz Quirós.

Lluvia de premios y emoción olayista en la Laboral

Llovieron los premios a los valores. María Calvo se llevó el de "Cualidades Humanas" y Yago Suárez el de "Superación".

Lluvia de premios y emoción olayista en la Laboral

Para el final quedaron los mejores nadadores del año, en sus grupos de edad y absolutos, una entrega a la que sumó la alcaldesa, Carmen Moriyón. María Zornoza y Jorge Otaíza fueron elegidos nadadores del año, antes de la lluvia final de aplausos y el "Asturias Patria Querida" como broche de una tarde de emociones.