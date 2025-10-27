Dos oros y tres platas del Oviedo en el Top Máster Absoluto

El Bádminton Oviedo cerró con dos oros y tres platas su participación en el Top Máster Absoluto disputado en Villanueva de la Vera. Álvaro Leal se impuso en la final individual a Alejandro Gallego en dos sets, tras superar en semifinales a Manuel Calero. En la prueba femenina, Laura Álvarez se llevó el título al vencer a Ana Ramírez (Alicante) por 2-1, después de eliminar a Inés Costero en semifinales.