Dos oros y tres platas del Oviedo en el Top Máster Absoluto
El Bádminton Oviedo cerró con dos oros y tres platas su participación en el Top Máster Absoluto disputado en Villanueva de la Vera. Álvaro Leal se impuso en la final individual a Alejandro Gallego en dos sets, tras superar en semifinales a Manuel Calero. En la prueba femenina, Laura Álvarez se llevó el título al vencer a Ana Ramírez (Alicante) por 2-1, después de eliminar a Inés Costero en semifinales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
- EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio 'Pueblo Ejemplar' de Asturias 2025
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal