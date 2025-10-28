El Alimerka Oviedo Baloncesto encuentra el camino a base de defensa

Encontrar el camino es complicado y perderse cuando transitas por él bastante más sencillo. El Alimerka Oviedo pareció durante la pretemporada ir por la senda adecuada, con victorias ante equipo importantes que presagiaban un buen inicio de competición, pero la dureza del calendario, los problemas para completar la plantilla y las lesiones trajeron las primeras derrotas y algunas dudas.

Un inicio complicado

El equipo fue superado en el inicio de Liga por Estudiantes (87-101) y aunque el conjunto madrileño es uno de los principales candidatos al ascenso y esa derrota podía ser hasta esperable sí que dio la sensación de que estuvieron demasiado cómodos. Los 101 puntos que recibió el OCB confirmaban que al equipo le faltó un poco de dureza atrás. Algo parecido sucedió ante el Leyma Coruña, otro de los que debe estar en la lucha por regresar a la ACB, en el que el equipo tuvo algunos momentos buenos pero le faltó regularidad (87-72).

La derrota (82-78) en Cartagena, la tercera seguida, no hizo saltar ninguna alarma, pero sí que evidenció que el equipo necesitaba de manera urgente un refuerzo tras la salida de Brycen Goodine y el fichaje frustrado de London Johnson. Tocaba hacer un clic y ese llegó ante el Tizona Burgos.

Marques Townes dio aire al equipo

El fichaje de Marques Townes fue una bendición para el equipo azul, entre otras cosas porque permitió dar aire a Dan Duscak, renqueante de un tobillo, en la dirección de juego. Pero si hubo algo decisivo para ganar (93-80) al Tizona Burgos fue el paso adelante que dio el equipo en defensa, negando opciones de lanzamiento a un rival que cuenta con algunos de los mejores tiradores de la liga.

Foto oficial del Alimerka Oviedo Baloncesto para la temporada 25-26 / Pablo Lorenzana

Una derrota que tuvo su parte buena

Ante el Monbus Obradoiro, en la Copa de España, el equipo perdió (76-82), pero las sensaciones volvieron a ser positivas. El OCB se parecía a lo que quiere su entrenador y se le estaba viendo de nuevo con esa alegría y valentía que exige Javi Rodríguez y que necesita el equipo para competir. Todo ese impulso se notó el domingo en Mallorca.

Un día casi perfecto en Mallorca

Fue un día casi perfecto, salvo por los cinco minutos finales del segundo cuarto, en los que el Alimerka bajó un poco el nivel. La intensidad se notó en los 11 balones que robaron, en los 42 rebotes que capturaron y, en resumen, en que solo recibió 57 puntos, por los 78 que anotó. Se vio a un Oviedo Baloncesto bien trabajado, que aprovechó los saques rápidos para coger desprevenido al rival, con un Shelist que demostró tener muy bien aprendida esa lección.

Javi Rodríguez insiste en la defensa

El propio Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka, explicó tras el encuentro la importancia que para ellos tiene poner un nivel alto en la defensa: "La buena segunda parte contra Obradoiro a nivel defensivo nos ha ayudado a entender qué tipo de equipo somos y necesitamos ser; en el momento que hemos dominado el rebote hemos podido correr, y hemos corrido bien, que es parte de nuestro juego y de nuestra filosofía". El reto es que el sábado (19:00) les sirva en un nuevo duelo ante el Obradoiro.