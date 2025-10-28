El curioso caso de una de las camisetas del Avilés: está prácticamente inédita

Una vez más, como ya se ha visto en otros encuentros de esta temporada, el Avilés tuvo que recurrir a su tercera camiseta, la del "Día de Asturias", para poder saltar al césped del Alfredo Di Stéfano. La equipación está consiguiendo opacar a la, en teoría, segunda zamarra del club esta campaña, que hasta el momento tan solo se ha podido utilizar en una ocasión, en el primer encuentro fuera de casa de este curso, ante el Lugo.

La segunda equipación, practicamente inédita

A pesar de que la tercera equipación no se anunció como tal por parte del club, está siendo la gran protagonista de los encuentros fuera de casa del Avilés. Muchos equipos usan tonos blancos en su camiseta, lo que hace que tanto la primera camiseta (la blanquiazul) como la segunda (gris claro) no puedan usarse, ya que llamarían a la confusión. Por ello, ante Unionistas, Zamora y Real Madrid Castilla el cuadro asturiano tuvo que hacer uso de ella. Ante el Guadalajara, el otro partido lejos de su feudo que disputó el Avilés, los de Dani vidal pudieron hacer uso de su primera equipación, la blanquiazul.

Ahora habrá que ver cuál es la elegida para el próximo encuentro del Avilés, el que disputa el próximo jueves ante en el Ávila. En el último encuentro que ambos conjuntos se vieron las caras (el año pasado en Segunda Federación) los avilesinos pudieron usar su tradicional camiseta blanquiazul, aunque esa equipación tenía los pantalones blancos, mientras que los de ahora son azules. Eso puede chocar con los colores del Ávila, lo que haría que la segunda equipación volviese a escena.