Este es el dinero que podría llevarse el Avilés de la Copa del Rey: da para un gran fichaje invernal
El torneo del KO asegura, como máximo, 42.500 euros al jugar la primera ronda fuera de casa, a lo que se suman 32.500 por cada eliminatoria ganada
Tras el último varapalo ante el Madrid Castilla, el Avilés afronta una semana donde le espera un doble compromiso. Los blanquiazules vuelven, tras una campaña fuera de la competición, a la Copa del Rey, donde se medirán el próximo jueves al Real Ávila, de Segunda Federación. El encuentro, además de suponer una oportunidad para aquellos jugadores que apenas han contado con minutos en lo que llevamos de año, puede dar a las arcas avilesinas un gran espaldarazo. Y es que participar en el torneo del KO tiene jugosas recompensas.
Como recoge la convocatoria de ayudas para clubes de Primera Federación, solo por jugar la primera eliminatoria lejos de tu estadio, como es el caso del Avilés, la Federación asegura un máximo de 42.500 euros. Es decir, por haber conseguido la clasificación a la Copa del Rey y jugar esa primera ronda, la Federación ya premia a los clubes. Además, para aquel equipo que consiga superar su eliminatoria, el ente federativo destina un máximo de 32.500 euros. Con todo ello, si el conjunto asturiano consigue pasar de ronda, podría volver de tierras obulenses con un botín de 75.000 euros, lo que le daría más músculo económico de cara a afrontar, por ejemplo, el mercado invernal.
A todo ello hay que sumar que, si el Avilés pasa de ronda, podría acoger en el Suárez Puerta un encuentro ante un conjunto de Segunda División, con lo que ello podría conllevar en cuanto a taquilla se refiere. Y, si incluso consigue superar una ronda más, ganaría 32.500 euros por cada fase superada.
Posibles rotaciones en la Copa
Ahora queda por ver la importancia que le da a la Copa del Rey el propio Dani Vidal. Para la cita recupera a Berto Cayarga, que ya ha cumplido su partido de sanción, y seguirá sin poder contar con Santamaría, que ayer se ejercitó al margen de sus compañeros. Sobre la mesa está la posibilidad que para el encuentro copero el técnico catalán ofrezca minutos a varios de los jugadores que, por el momento, están inéditos esta campaña. Son Nando Almodóvar (portero suplente), Eze y Julio Rodríguez. Otros nombres, como Viti, Yasser o Natalio, están ante la oportunidad de demostrar ante el Ávila que merecen un hueco dentro de los planes del técnico blanquiazul, que por ahora casi no les ha dado minutos.
