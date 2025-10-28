José Antonio Suárez, "Cohete", tras ganar el supercampeonato de España de rally: "Lo que hago es fácil porque tengo al lado al mejor equipo del mundo"

José Antonio "Cohete" Suárez (Pravia, 1990) acaba de ganar el supercampeonato de rallys cuando aún queda una prueba por disputar, la de La Nucia. Es su quinto título nacional y supone otra prueba más de la buena salud de este deporte en Asturias.

¿Cómo valora el triunfo a falta de una prueba?

Bien, contento, estoy satisfecho y aliviado a la par por haber conseguido el objetivo. Te quitas un peso de encima. Es un alivio poder cumplir con los que confían en ti.

Ha ganado los campeonatos de 2017, 2019, 2021, 2023 y de este 2025. Se le dan bien los años impares.

Hasta el próximo año que se me van a empezar a dar bien los pares también. Me persigue ese maleficio y hay que acabar con él.

Es el piloto asturiano con más campeonatos de España y uno de los que más tiene a nivel nacional. ¿Se siente orgulloso?

En Asturias siempre hubo pilotos de mucho nivel y ser el que más tiene es bonito, también estar acercándome a los que más tienen. Esa es la ambición. Me acuerdo de cuando era niño e iba con mis padres a ver rallys y tenía la ilusión de algún día correrlos, nunca quise otro tipo de circuitos. Es emocionante. Ahora toca celebrar un poco e ir a por el sexto.

¿Cómo ha sido este quinto título? ¿Más o menos complicado que los anteriores?

Todos son complicados, hay factores ajenos a ti, te puede caer algo en el coche o puedes tener una avería mecánica. Además, en España el nivel es altísimo.

¿Estará en el de La Nucia?

No lo sé todavía, va a depender del jefe del equipo.

¿Está pensando ya en el del año que viene?

Qué remedio. Esto no da tregua, es una responsabilidad y una ambición por seguir. Casi ni lo saboreas, piensas en el siguiente objetivo, en volver a pelear por un supercampeonato de España.

¿Seguirá en el mismo equipo?

Para qué cambiar algo que funciona. Tengo al mejor equipo (Recalvi) del mundo, el mejor copiloto (Alberto Iglesias, "Pin"), el mejor coche (Skoda) y las mejores ruedas (Michelín). Ellos hacen lo más difícil. Conducir teniendo a toda esa gente alrededor es lo más fácil.

Los resultados demuestran una vez más que Asturias es tierra de rallys.

En Asturias, el rally y el fútbol están muy reñidos como deporte rey de la región. Tenemos la mejor afición, los mejores espectadores, es un paraíso también porque tenemos los mejores tramos. Y buenos pilotos, también.