El Langreo roza la gesta en la Copa del Rey, pero le sale cruz en la tanda de penaltis: 0 (3)-0 (4)

Langreo: Adrián Torre (3); Gil Zapico (2), David Amez (2), Dani Ojeda (2), Liam López (3), Sergio Orviz (2), Lucas Suárez (2), René Reyes (3), Guerrero (2), Omar Álvarez (2) y Pablo Maya (2). Cambios: Pablo Pérez (2) por Pablo Maya, min. 65. Iván González (1) por Sergio Orviz, min. 78. Nacho López (2) por Gil Zapico, min. 78. Samu Pérez (s.c.) por Guerrero, min. 90. Álex Menéndez (s.c.) por Omar Álvarez, min. 90. Enol Rodríguez (s.c.) por René Reyes, min. 110. Racing de Ferrol: Lucas Díaz (2); Álvaro Mardones (2), Markel Artexe (2), Chema Rodríguez (1), Saúl García (2), Aitor Gelardo (2), Álvaro Peña (2), Álvaro Juan (1), Azael (1), Raúl Dacosta (2) y Antón Escobar (2). Cambios: Álvaro Ramón (1) por Saúl García, min. 63. David Carballo (1) por Álvaro Peña, min. 70. Álvaro Jiménez (2) por Antón Escobar, min. 70. Ander Gorostiri (2) por Aitor Gelardo, min. 80. David Concha (1) por Raúl Acosta, min. 80. Jairo Noriega (s.c.) por Azael García, min. 105. Penaltis: 1-0, Álex Menéndez; 1-1, David Concha; 2-1, Enol Rodríguez; 2-2, Álvaro Jiménez; 3-2, Liam López; 3-3, Chema Rodríguez; 3-4, Ander Gorostiri. Árbitro: Cueto Amigo (Castilla y León). Amonestó por parte local a David Amez, Sergio Orviz, Lucas Suárez, René Reyes, Pablo Pérez, y al entrenador Pablo Acebal; y por parte visitante a Álvaro Ramón. Nuevo Ganzábal: unos 600 espectadores.

El Langreo rozó la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras hacer un partido muy serio ante el Racing de Ferrol, equipo de los mejores de Primera Federación, una categoría por encima de los de Pablo Acebal, pero acabó sucumbiendo en la tanda de penaltis, en la que Adrián Torre estuvo muy cerca de convertirse en el héroe de la noche. Sin embargo, en el sexto lanzamiento de la tanda penaltis erró Pablo Pérez y el equipo gallego no desaprovechó la oportunidad de pasar de ronda.

Dos equipos con historia

Se medían dos equipos que nacieron de sendas fusiones, el gallego la del Club Ferrol y el Racing Club, que dio el nombre al actual equipo, en el año 1919; y el asturiano tras la unión del Racing de Sama y el Círculo de Popular de La Felguera, en este caso en 1961.

El Langreo hizo un partido de mucho mérito ante un rival al que, en algunas fases, se le notó que juega una categoría por encima. Los locales, sin embargo, cuando se quitaron tensión y se afianzaron en el campo mejoraron y Guerrero tuvo una ocasión tras un buen contraataque. El Racing de Ferrol tuvo un par de ocasiones por medio del lateral Saúl García, que el portero Adrián Torre resolvió con bastante acierto.

Álvaro Jiménez llevó el peligro

En la segunda parte, hubo ocasiones pero con peligro hasta que, pasada la hora de juego, empezaron los cambios. Uno de ellos juntó a Guerrero y Pablo Pérez juntos en ataque, como hicieron en su día en el Sporting que ascendió.

La entrada de Álvaro Jiménez en el Racing de Ferrol le dio más presencia en ataque y suyas fueron las mejores ocasiones. Tuvo una en el 73 tras un rechace en el larguero que remata de cabeza, pero apareció Adrián Torre. Una vez concluido el tiempo reglamentario, de nuevo Álvaro Jiménez tuvo una clara que cortó haciendo penalti Pablo Pérez. El propio Álvaro Jiménez lanzó y Adrián Torre le adivinó la dirección. Un minuto más tarde, otra vez los mismos protagonistas: Álvaro Jiménez remata de cabeza y Adrián Torre saca una gran mano y envía a córner.

La tanda de penaltis, del lado gallego

Ya en la tanda de penaltis, el Langreo se adelantó con un gol de Álex Menéndez y con el posterior parada de Adrián Torre. Sin embargo, los fallos de Samu Pérez, Lucas Suárez y Pablo Pérez, que marró el sexto, dieron al traste con las ilusiones de un Langreo que se vio muy cerca de pasar de ronda y de tumbar a un equipo de superior categoría.