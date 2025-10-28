Miguel Estébanez, un doblete con dedicatoria en la importante victoria del Llanera frente al Caudal

Miguel Estébanez (Luanco, 23 años) suele jugar por detrás de la delantera, tirado a una banda, preferentemente a la izquierda. Un lugar que solía ocupar Robert, su compañero en el Llanera, que se perderá lo que resta temporada por una grave lesión de rodilla. De hecho, Estébanez había participado en todos los partidos de esta temporada, pero solo en dos ocasiones como titular.

Un "palo enorme"

El Llanera tenía el domingo uno de los duelos claves en la zona alta: ante el Caudal. Dos invictos frente a frente. Estébanez, ya sin Robert en el equipo, formó en el once y fue decisivo con dos goles: "Es verdad que este año había salido más desde el banquillo que de titular, me fastidia ser titular por la lesión de un compañero, que además fue un palo enorme para todos; le dimos ánimos al principio y lo primero que hice cuando marqué el primer gol fue ir a darle un abrazo", cuenta Estébanez.

Toda la vida jugando al fútbol

Natural de Luanco, comenzó a jugar a los 4 años en el Marino, donde estuvo hasta que, siendo cadete de segundo año, se fue al Roces; de ahí pasó al Sporting en su primer año de juvenil, volvió al Roces en el segundo, y de nuevo al Sporting en el tercero y último. En su primera temporada como sénior, hizo la pretemporada con el Marino, salió cedido al Colunga, donde jugó dos temporadas, pasó otra en el Caudal y la pasada campaña regresó al club de casa, al Marino, donde apenas tuvo protagonismo.

Un paso importante

"Este año fiché por el Llanera, que es un equipo para pelear por cosas guapas", dice un futbolista que asegura haber tenido una sensación "agridulce" por marcar dos goles al Caudal, equipo del que tiene "un muy buen recuerdo". Del Llanera de este curso dice que es "un equipo sólido que se basa en defender en bloque". Haber ganado al Caudal es, para él, solo un paso más en el camino hacia el primero puesto: "Cada partido es importante, pero lo son todos, al final de temporada siempre te acuerdas de algún punto que te dejaste y que no te esperabas".

Oposición y ascenso

Graduado en Magisterio de Primaria, con especialidad en Educación Física, este es año de oposición para Estébanez, que espera llegar bien preparado al final de curso para que le salgan los números tanto para ascender como para entrar en un colegio. "Lo dije antes de empezar la Liga, este año es una Tercera muy guapa que se va a decidir en las últimas jornadas". Los principales rivales, los previstos: "El Covadonga, el Caudal, creo que el Mosconia y L’Entregu estarán ahí también y, claro, el Sporting Atlético debe pelear por estar arriba". El primer examen serio ya lo han pasado.