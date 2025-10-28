Los preparativos para un partidazo histórico en El Pardo: El Puerto Vega se multiplica por seis a la espera del Celta en la Copa

Fichó en el mes de enero como director deportivo del Puerto de Vega para ayudar en la confección de la plantilla, pero desde que en el bombo salió la bola del Celta de Vigo, ha trabajado de todo menos de eso. Lo que le ocurre a Gabriel Giraudo es una cosa extensible a toda la directiva del cuadro naviego que, con apenas quince miembros, han tenido que hacer de todo y multiplicarse para que todo esté listo mañana, en el partido más importante de su historia. "¿La receta del éxito? Ilusión, no hay más", reconoce Giraudo.

La prudencia de un club modesto

Lo primero que hizo la junta directiva fue analizar el balance entre ingresos y gastos. Tras superar la eliminatoria previa ante el Alberite, el club ingresará una cuantía interesante, aunque ese dinero tardará en llegar. Por ello, de cara a esta nueva ronda, han tenido que realizar una importante inversión. "Es una de las cosas que más miedo da porque somos un club modesto", admiten desde la entidad.

Desde ese punto de partida, el teléfono sonaba más de lo habitual. A diario, contacto directo con el Celta, patrocinadores, ayuntamientos y, sobre todo, la Federación Española de Fútbol, cuyas exigencias pueden llegar a ser difíciles de cumplir. De hecho, el Puerto Vega no podrá jugar en su estadio, El Campón, porque no se adecúa a los requisitos establecidos. Lo harán en El Pardo, en Navia, donde gracias a este trabajo incansable tendrán un estadio "de Primera".

El campo se multiplica por seis

El feudo naviego tiene unos 500 asientos -en Copa es obligatorio que los espectadores estén sentados- y a lo largo de estos días se están instalando unas gradas supletorias para 2.400 personas más. También se espera un videomarcador gigante y la publicidad se verá de forma dinámica en paneles de tecnología led, lo que se conoce como "U televisiva", aunque uno de los mayores quebraderos de cabeza fue la instalación lumínica. "Nos costó en todos los aspectos porque somos noveles, pero la luz fue lo más complicado porque la Federación Española de Fútbol es muy exigente por la televisión. Tuvimos que tocar a varias empresas y finalmente, así como curiosidad, elegimos una de Vigo", dice Giraudo.

La plantilla del Puerto de Vega / LNE

Venta online

Incluso se habilitó la venta online de entradas, un sistema que, por ejemplo, equipos que disputan competiciones europeas como el Rayo Vallecano ni siquiera tienen. "Teníamos que hacer una venta accesible para todo el mundo, nos han comprado desde Vizcaya y desde Madrid, esta gente no hubiese podido adquirirlas de otra forma. La verdad que está dando un resultado fabuloso", indica Gabriel. El directivo también agradece la gran ayuda del Ayuntamiento de Navia, que le ha dado un lavado a El Pardo y que incluso suspendió todos los partidos de las categorías inferiores este fin de semana para cuidar el césped. "Solo tenemos buenas palabras hacia ellos", destaca Giraudo.

El objetivo, "disfrutar"

Ahora, a escasas horas del duelo, desde la directiva solo se marcan un objetivo: "Disfrutar. Espero y deseo que sea una fiesta dentro y fuera del campo. Esto es un premio para los jugadores, para el pueblo, para la afición y también para esta junta que siempre está trabajando para sacar dinero e intentar invertir en mejoras para la plantilla. Será un día histórico y muy probablemente nunca se vaya a repetir". Lo último que pierde es la esperanza, porque en el fútbol "puede pasar de todo". "Hay once jugadores con veintidós piernas. Nuestro portero tiene las mismas ganas de parar que el del Celta de Vigo, y el resto, igual. Las categorías están por algo, pero la ilusión está dentro y fuera del campo", concluye.