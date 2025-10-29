El Alcalde recibe y da su apoyo al Confía Base Oviedo
El Confía Base Oviedo de balonmano, representado por su presidente, Pepe Rionda, y su responsable de relaciones institucionales, Heriberto Fernández, "Caco", fue recibido ayer en el Ayuntamiento de Oviedo por el alcalde de la ciudad Alfredo Canteli y por la concejala de Deportes Concepción Méndez, que le mostraron su apoyo para esta temporada en su regreso a División de Honor Plata.
