Dani Vidal confirma rotaciones en el Avilés para la Copa del Rey y alerta del peligro del Ávila: "Nos van a poner las cosas muy difíciles"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, confirmó en rueda de prensa que Nando Almodóvar será el portero titular de su equipo para medirse mañana, a partir de las 20 horas, al Ávila en Copa del Rey. Además, el catalán dejó caer que seguramente habrá más rotaciones en su once. El técnico, además, alertó del peligro del cuadro abulense, que ahora mismo marcha quinto en el grupo 1 de Segunda Federación. Estas fueron sus palabras:

Parte de lesionados

“Tenemos algún jugador con pequeñas molestias, veremos si les damos descanso mañana para tenerlos disponibles para el domingo. La única baja segura es la de Santamaría”.

Rotaciones para la Copa del Rey

“No me gusta hablar de titular o suplente, pero teniendo en cuenta que es una semana con tres partidos intentaremos intercalar jugadores, para que no haya nadie que dispute muchísimos minutos. Habrá jugadores que vienen jugando algo menos, pero también habrá jugadores que vienen siendo titulares en los últimos partidos. Queremos competir el partido porque la intención es pasar la eliminatoria”.

Nando Almodóvar, titular

“Mañana saldrá de partida Nando como titular. Tenemos una portería de garantías, el chico se está ganando esa oportunidad y estamos seguros de que hará un buen partido”.

Una competición importante

“La Copa del Rey sería una molestia su afrontásemos el partido con muchísimas bajas y estuviésemos costos de plantilla. Tenemos suerte de tener a prácticamente toda la plantilla disponible, lo que nos permite que la gente que está jugando menos pueda tener una oportunidad. Ahora mismo no es ninguna molestia porque tenemos los efectivos suficientes para afrontar una semana de tres partidos. Para nosotros es una competición importante”.

La resaca de la derrota ante el Madrid Castilla

“Cuando ganamos tenemos un día a día lineal y cuando perdemos tratamos de naturalizarlo de la misma mantera. Los jugadores son conscientes de que se han hecho cosas mal, están trabajando de manera exigente para corregirlo. Esta semana ha sido diferente, porque al tener tres partidos es complicado hacer tareas de campo. Tenemos ese punto de autocrítica para mejorar, para crecer como equipo, y eso nos ayudará a seguir creciente y conseguir los objetivos”.

El Ávila

“Es un equipo que mantiene parte del bloque la temporada pasada y que se ha reforzado bien. Se está viendo la mano del entrenador, pueden salir en corto pero a la mínima te conectan con los de arriba, tienen gente que a nivel físico son poderosos, además de que son altos; delanteros que se compenetran bien entre ellos… Es un equipo que me ha sorprendido, está arriba en la clasificación por algo. Están haciendo las cosas bien y nos pondrá las cosas muy difíciles”.