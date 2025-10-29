España, a las semifinales del Mundial sub-17

La playa de San Lorenzo acoge el fin de semana la prueba EDP Gijón Surf City de la Liga Nacional, organizada por Skoolsurf Club con los mejores surfistas de España. Se celebrarán las modalidades Open Masculino y Open Femenino.

La selección española promesa de balonmano, dirigida por Raúl Entrerríos, logró su tercera paliza ayer en la fase de grupos del Mundial sub-17 ante Túnez (48-23), y se clasificó para las semifinales . El asturiano Jorge Martínez no jugó.