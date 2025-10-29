Con Lobaco, el Alimerka Oviedo Baloncesto se siente seguro: "Disfruto defendiendo"

Raúl Lobaco (Zaragoza, 2000) es un tipo generoso, un trabajador incansable al que habitualmente le toca hacer la labor más ingrata, ya sea por defender al rival más peligroso del contrario o por ocupar posiciones que le obligan a frenar a jugadores que le superan en kilos y en centímetros. Todo por el bien de un Alimerka Oviedo Baloncesto que capitanea desde esta temporada, que es su cuarta en el club y la tercera consecutiva.

Mucho más que un defensor

Esa faceta defensiva que se suele destacar de Lobaco se queda algo corta y es un tanto injusta, como demostró en la victoria (57-78) del Alimerka en la cancha del Palmer, donde sumó 18 puntos y fue el que lo vio más claro en ataque. Este curso promedia 9,6 puntos por partido, con un 44 % de acierto en triple. Se trata de un jugador completo, que ha ido creciendo al lado de Javi Rodríguez, un entrenador que le ha otorgado confianza y al que él le ha devuelto trabajo y una entrega absoluta.

Raúl Lobaco en el partido que el Alimerka Oviedo ganó al Tizona en el Palacio de los Deportes de Oviedo / Fernando Rodríguez

Cada día, "mejor"

"Cada día me encuentro mejor en la pista, después de tres años con Javi, obviamente él confía en mí y yo confío en él; eso creo que se nota mucho en el campo, él está cómodo cuando juego y yo estoy cómodo gracias a él", explica después de un entrenamiento en el Palacio: "Me da mi espacio, me deja tirar mis tiros, hacer mi defensa..., así que hacemos un buen dúo", añade sobre el técnico gallego.

De su labor en la pista, reconoce que el intenta "dar el 100% siempre, tanto en ataque como en defensa". Es consciente de que le suele tocar "bailar con la más fea, como se suele decir, pero es mi rol, lo asumo y me gusta, disfruto defendiendo". Sin renunciar al ataque, sí que ve como un reto evitar que el contrario anote: "También me gusta atacar, pero muchas veces me toca esa parte de defender al mejor jugador del otro equipo, pero lo hago con toda la ilusión y todas las ganas".

El reto de la capitanía

En plena madurez deportiva y en un momento de gran confianza, Lobaco ha tenido que asumir otro reto esta temporada, como es el de tomar el relevo de su amigo Marc Martí como capitán. Una labor que asume con naturalidad en una temporada tan importante para el OCB como es la del traslado al Palacio de los Deportes: "Este año es muy importante para el club por el cambio de Pumarín al Palacio y yo, como capitán, intento que todo el mundo esté cómodo, hacer un poco la conexión entre el equipo y el staff y, con la ayuda de mi amigo Robert Cosialls (el ala-pívot catalán se acerca al escuchar su nombre) creo que lo estamos consiguiendo".

El traslado al Palacio

Raúl Lobaco asume que era difícil de prever el aumento de masa social que está experimentando el club esta temporada con el cambio a una nueva casa: "Pasar de 1.500 personas en Pumarín a 4.000 o 5.000 es un gran cambio; no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y la ciudad, pero estamos viendo que se están sumando, que cada vez más gente viene a vernos y que por la calle la gente te para y te dice ‘te he visto jugar el sábado’; sabíamos que la ciudad es muy futbolera y ahora parece que también le gusta el baloncesto".

Con ambición, sin marcarse objetivos

Prudente, Lobaco evitar marcarse objetivos en una liga tan complicada como la Primera FEB, pero sí que promete algo a los aficionados que se acerquen al Palacio: "Les prometo que se lo van a pasar genial y van a ver a un equipo muy peleón, al que le da igual contra quién juegue porque va a dar el 100%. Tenemos un juego alegre, de correr mucho y muy vistoso". No oculta que Cosialls, Dan Duscak y él llevan un par de temporadas quedándose cerca de disputar un play-off de ascenso a la ACB y que les gustaría lograrlo: "Sería un sueño y un premio a todo el trabajo que estamos haciendo, pero creo que es pronto para hablar de estas cosas".

Lo primero es pelear el sábado (19:00 horas) por ganar al Obradoiro y si puede ser con todavía más gente en las gradas: "¡Que se llene el Palacio!", manda el capitán.