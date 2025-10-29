"¿Mi roja? el hockey es un deporte de contacto, yo salgo intensa y en el vídeo se ve que la decisión no fue la que tenía que ser"

Expulsada en su primer partido en Mata Jove, el fichaje del equipo fabril se destapó en el segundo con una asistencia y un golazo que abrieron la goleada al Lleidanet. «Nos espera un año bastante chulo», dice, convencida.

¿Todavía se acuerda de su partido de debut en Mata Jove, en el que vio la tarjeta roja?

La verdad es que tuve mala suerte, no pude disfrutar mucho del ambiente.

¿Qué recuerda de la jugada?

El hockey es un deporte de contacto, en el que se usa el cuerpo para defender y atacar. Al final lo que cuenta es la interpretación del árbitro, aunque en el vídeo creo que se ve que la decisión no fue la que tenía que ser. Es un forcejeo en un contexto determinado, una jugada desafortunada.

¿Fue la primera tarjeta roja de su carrera?

Sí, y espero que la última ( se ríe).

¿Le supo peor por el hecho de que fuera su debut en casa con el Telecable?

De mano no piensas en que sea el debut en casa. Te sabe mal porque crees que es injusta, se encaja como se puede. Después sí me dio pena porque era el primer día en casa.

¿Tuvo algo que ver con cómo salió al partido el sábado pasado, tras cumplir la sanción?

Bueno, creo que trato de salir igual en todos los partidos, soy bastante intensa. Es lo que me mantiene concentrada.

Dio una asistencia a los 32 segundos y marcó un golazo a los siete minutos.

Digamos que tuvimos suerte o se materializó el trabajo de las últimas semanas. Es verdad que marcar ese gol tan pronto nos ayuda a estar más fluidas, cuando otras veces te encallas, se hace más cuesta arriba.

Mariona Colomer, a la derecha, celebra con María Igualada su gol ante el Lleidanet. / Luisma Murias

Lo del acierto no es baladí. En la semifinal de la Supercopa contra el Palau crearon varias oportunidades muy claras y terminaron perdiendo uno a cero.

Sí, pasa. A veces es cuestión de tener el día, en este último partido tuvimos esa facilidad. Allí en Palau no acabó de entrar la bola, pero seguro que influyó también que enfrente teníamos a una de las mejores porteras del mundo.

Una adaptación fácil

Es nueva en el Telecable. ¿Qué tal está yendo la adaptación?

Bien, la gente lo está poniendo muy fácil, tanto en temas de hockey como de vida. El club y las compañeras me han recibido con cariño y las cosas van saliendo. Vamos en buena dinámica y creo que nos espera un año bastante chulo.

¿Nota evolución en el equipo?

Los principios siempre cuesta. Hay incorporaciones nuevas en el equipo y otras no pudimos estar en toda la pretemporada (Mariona fue una de las componentes de la selección española campeona de Europa). Creo que todo el equipo no se juntó hasta una semana antes de empezar la competición oficial, pero este último mes hemos trabajado mucho y lo vamos notando.

Justo a tiempo, porque se viene un calendario complicado.

Empiezan a venir partidos bastante interesantes. Es lo que queremos, competir, jugar estos partidos, para eso entrenamos. Es guay para las jugadoras y también para los espectadores, esperamos que podamos darles alegrías.

De momento la clasificación está apretada. Vila-Sana perdió puntos por una alineación indebida y Fraga cedió dos puntos en un empate en casa contra Las Rozas.

La liga es apretada, no es nada que no pueda pasar ni que deba sorprendernos. Hay equipos que destacan más por plantilla, pero cada partido es un mundo. Todos los partidos se tienen que luchar y los resultados que se vayan produciendo nos tienen que servir para tenerlo en cuenta.

El progreso de las jóvenes

Ante el Lleidanet hubo mucho protagonismo de las más jóvenes. ¿Cómo las está viendo?

Son jugadoras que, por sus perfiles, pueden aportar cosas muy buenas. Están cogiendo bastante peso en el equipo y están demostrando en los minutos que están teniendo que todas somos iguales, venimos a aportar.

Este año vuelve a haber playoff por el título. ¿Qué le parece este nuevo cambio?

Bueno, no pensamos mucho en el playoff. Se ha de ir a ganar todos los partidos, aunque sea por las sensaciones. En cualquier caso, no puedes permitirte perder ningún punto porque no sabes lo que va a pasar.

¿Qué Mariona Colomer quiere ver Natasha Lee?

Pues una de las cosas que más me motivó para venir fue que tengo un perfil como defensa y Tasha me pide que tire para adelante. Quiero salir de este encasillamiento y descubrirme, y Tasha tiene muchísimo conocimiento del hockey, es un referente y me puede enseñar un montón.