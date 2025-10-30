El Avilés, fuera de la Copa del Rey: los blanquiazules caen en la prórroga ante el Ávila
Los blanquiazules, con un once marcado por las rotaciones, tuvieron varias buenas ocasiones para hacerse con la victoria
Se acaba el periplo del Avilés en la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul ha quedado eliminado de la competición copera al no poder superar al Real Ávila, de Segunda Federación, que aprovechó un córner para, en la segunda jugada, ponerse por delante en el marcador. El encuentro, además, se fue a la prórroga, lo que ha cargado de más minutos las piernas de los jugadores avilesinos. Los asturianos se quedan así sin más de treinta mil euros que podrían haber ganado si hubiesen pasado de ronda.
Dani Vidal saltó al Adolfo Suárez con un once marcado por las rotaciones. El catalán dio la oportunidad en el centro de la zaga a Julio Rodríguez y Eze, ambos inéditos esta campaña, además de colocar en portería a Nando Almodóvar, guardameta suplente. Arriba, el técnico salió con la pareja Natalio-Cueto, escoltados en el centro del campo por Cayarga, Quicala, Gete y Yasser. Este último dió una de las malas noticias de la tarde, teniendo que ser sustituido antes de la primera media hora de juego por lesión.
Aunque la primera ocasión clara fue para el Ávila, en la segunda parte fue el cuadro asturiano el que se volcó al ataque para tratar de hacerse con la eliminatoria. Pablo Álvarez probó al guardameta local desde larga distancia, a la que se sumaron las ocasiones de Viti, Raúl Rubio y Raúl Hernández. Vidal, además, fue valiente con los cambios, pero no fue capaz de conseguir que sus jugadores viesen puerta.
Fue en el minuto 108, en la segunda parte de la prórroga, cuando ambos conjuntos inauguraron el marcador. Prince, internacional por Guinea Ecuatorial, se hizo con la segunda jugada tras un saque de esquina para, desde el área pequeña, fusilar a un Nando Almodóvar que nada pudo hacer. Trató por todos los medios el Avilés de conseguir el empate, pero a pesar de sus intentonas y de probar al portero del Ávila, no fue capaz de mover el luminoso.
El Avilés se queda así fuera de la Copa del Rey ante un Ávila que se está especializando en eliminar a equipos asturianos del torneo copero. El año pasado se cargó al Oviedo y ahora han hecho lo propio con el cuadro blanquiazul. Los blanquiazules se quedan fuera del torneo del KO y pierden la oportunidad de seguir recibiendo dinero de la Federación Española, lo que les hubiese venido de perlas para afrontar el mercado invernal. Ahora toca pensar en el próximo encuentro liguero, que se juega el próximo domingo en el Suárez Puerta ante el Arenteiro.
