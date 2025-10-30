El Avilés, ante un viejo anhelo en el mercado de fichajes en su partido de Copa del Rey

En el Adolfo Suárez, lugar donde el Avilés juega hoy, a partir de las 20 horas, ante el Ávila, espera un delantero por el que, hace dos veranos, el club peleó y peleó por hacerse con sus servicios. De hecho, en el siguiente mercado, el invernal, los blanquiazules lanzaron una nueva ofensiva por él. Se trata de Diego Lorenzo, que, tras elegir al Hércules en aquellos meses, ha pasado por la cantera del Leganés para, durante el último periodo estival, hacer las maletas y unirse al conjunto abulense. Ahora suma dos dianas y será una de las principales amenazas para los asturianos en su intención de avanzar en el torneo copero.

Todo este episodio ocurrió hace ya dos veranos, tras la temporada del casi ascenso del Avilés y la eliminatoria ante el filial del Granada. Javier Vidales lideraba la dirección deportiva blanquiazul y, tras el adiós de nombres como Primo, el astorgano se afanaba en rastrear el mercado en busca de un nuevo delantero que liderase el ataque avilesino. Para ello puso sus ojos en la cantera del Rayo Vallecano, donde Diego Lorenzo había anotado 9 goles en 26 encuentros.

Una segunda intentona

A pesar de la oferta del Avilés, finalmente el ariete optó por unirse al Hércules, que en aquel momento militaba en Segunda Federación. Vidales, por su parte, se hizo con los servicios de Claudio Medina, actual punta del Caudal que ese año sumó nueve dianas. En el cuadro alicantino, Diego no tuvo el protagonismo esperado, por lo que, en enero, con Sánchez Murias en el banquillo, se reactivó el interés del cuadro asturiano. Finalmente, a pesar de la insistencia del director deportivo astorgano, el Avilés y Lorenzo no acabaron cruzando sus caminos.

Tras pasar el año pasado por la cantera del Leganés, donde anotó 14 goles, este verano Lorenzo se unió al Ávila, donde está empezando a ganarse la confianza de Marc García. Ahora, tratará, junto a sus compañeros, tratará de amargar la Copa del Rey a un Avilés que luchará por jugar una ronda copera en el Suárez Puerta.