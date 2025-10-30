La “calentada” del entrenador del Puerto Vega tras la derrota ante el Celta: de los contratos “firmados en puticlubs” a las luces navideñas de Vigo
"En este puto país solo entrena quien conoce a un presidente, no por méritos propios. Si voy a un puticlub a la un de la mañana y firmo contratos, ahí sí me dan la oportunidad..." dice Javi Prendes
O.O.
El Puerto Vega luchó hasta el final, pero en El Pardo se impuso la lógica. El Celta de Vigo, cinco categorías por encima, venció 0-2 al cuadro naviego, pero tuvo que esperar hasta la segunda mitad para romper la igualada. Todo el estadio despidió con una fuerte ovación a los suyos y uno de los que más satisfecho estaba, como no podía ser de otra manera, era su entrenador, Javi Prendes, que soltó numerosas “perlas” en sala de prensa.
“Me he sentido muy orgulloso de cómo lo hicieron. Les recordé a mis jugadores que en Vigo este año hay muchas luces y que nosotros solo tenemos una de 60 vatios”, dijo el técnico, que también habló largo y tendido sobre el puesto de entrenador en el fútbol español. Prendes halagó a su homónimo en el banquillo, Giráldez, del que destacó que “viene del barro, de la nada y está haciendo grandes cosas”.
”En este puto país entrena quien conoce a un presidente, por méritos propios nadie asciende y es como debería ser. Pero esto pasa en España, en Alemania no. Estamos en un país de democracia, ¿no? Pues expresémonos porque hay que decirlo bien alto”, comienza diciendo Prendes. “¿Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron una oportunidad? Me voy a callar.... Si voy a un puticlub a la una de la mañana y firmo contratos, ahí sí me dan la oportunidad. Ojalá me escuche todo el mundo”, prosiguió.
Sobre la decisión de estrechar el césped, el técnico fue claro. “Cuanto menos corramos mejor, y si hubiera 14.000 topos que le pudiesen golpear peor los del Celta, mejor todavía”. Y para destacar el choque de los suyos, Prendes tiró de comparaciones. “Hemos competido contra un transatlántico siendo un bote de remos“. “¿Cuántas personas trabajan allí? ¿Medio millón? Aquí 100 o 200, lo hicimos francamente bien ante un equipo que lleva dos victorias en Europa”, comentó. El técnico del Puerto Vega asegura que es uno de sus mejores días como entrenador. “Esto forma parte de la historia, estoy muy orgulloso porque todo ha salido sensacional", dijo.
