Dani Vidal, tras la eliminación de la Copa del Rey del Avilés: "Es un palo caer aquí"

Dani Vidal, técnico del Avilés, quiso pasar página tras la eliminación de su equipo de la Copa del Rey ante el Ávila y solo quiere pensar en el Arenteiro, próximo rival liguero. El catalán destacó la actitud de su equipo y lamentó la falta de fortuna de cara a puerta. Estas fueron sus palabras:

Análisis de la eliminatoria

“Sabíamos que veníamos a un campo exigente. En el primer tiempo entramos bien, en los primeros veinticinco minutos tuvimos hasta tres robos que podían haber terminado en situaciones de gol. Hemos desperdiciado situaciones claras. Sabíamos que, cuando avanzasen los minutos, el partido empezaría a abrirse. Ellos al final han tenido fortuna, con el resultado en contra nos sacaron dos en la línea. A nosotros nos ha faltado esa fortuna en el gol”.

Cambios con mentalidad ofensiva

“A nivel de actitud no puedo reprochar nada a mis jugadores. La gente que hasta ahora había jugado menos ha estado excelente y los cambios han entrado para sumar. Sabíamos que este es un campo complicado, pero no tengo nada que reprochar a nivel de actitud”.

El gol en contra

“Kevin Bautista va a despejar, forcejea y eso no le permite prolongar el balón, por lo que cae en el área. Son acciones que se pueden dar, ha caído en contra y ya está”.

Un rival exigente

“Habíamos visto diferentes partidos del Ávila, están en un buen momento y lo están haciendo bien. No entraba en los planes pasearnos aquí”.

La eliminación

“Es un palo caer aquí, pero la Copa del Rey acaba hoy. Ahora hay que hacer un ejercicio fuerte para recuperarnos para el domingo. Veníamos con la ilusión de pasar de ronda, sabíamos lo que puede suponer para el club. Queríamos darle una alegría a la afición, el domingo iremos a por el Arenteiro”.

El vestuario

“Está dolido. Es un vestuario responsable, que venían con ilusión y lo ha dejado todo. Nos vamos eliminados y además con la lesión de Yasser. Ha sido una entrada de despropósito, cuando se habla de proteger a los jugadores no entiendo que permitan acciones así. Esperemos que la sesión sea lo mismo posible”.