El occidente de Asturias, de fiesta futbolera: el gran ambiente que vive Navia para el Puerto Vega- Celta de Copa del Rey
Jornada de fiesta en el occidente asturiano por el duelo del humilde club naviego ante un rival que disputa competiciones europeas
Todo el occidente asturiano está de fiesta y no es para menos. El Puerto Vega recibe hoy a todo un equipo de Primera División como el Celta de Vigo en la primera ronda de la Copa del Rey. Nadie se lo quiere perder, por ello, el equipo naviego ha instalado 2.500 asientos de gradas supletorias en El Pardo, el lugar en el que se disputará el partido. Desde las horas previas se vive un gran ambiente en Navia, incluso la propia plantilla del Puerto Vega comió en un restaurante de la zona para confraternizar durante las horas previas. A las siete de la tarde se disputa el choque, el partido más importante en la historia de una plantilla compuesta por patateros, ingenieros y estudiantes que, por un día, se sentirán futbolistas de Primera.
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo