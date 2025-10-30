El occidente de Asturias, de fiesta futbolera: el gran ambiente que vive Navia para el Puerto Vega- Celta de Copa del Rey

Todo el occidente asturiano está de fiesta y no es para menos. El Puerto Vega recibe hoy a todo un equipo de Primera División como el Celta de Vigo en la primera ronda de la Copa del Rey. Nadie se lo quiere perder, por ello, el equipo naviego ha instalado 2.500 asientos de gradas supletorias en El Pardo, el lugar en el que se disputará el partido. Desde las horas previas se vive un gran ambiente en Navia, incluso la propia plantilla del Puerto Vega comió en un restaurante de la zona para confraternizar durante las horas previas. A las siete de la tarde se disputa el choque, el partido más importante en la historia de una plantilla compuesta por patateros, ingenieros y estudiantes que, por un día, se sentirán futbolistas de Primera.