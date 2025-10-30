Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

EN IMÁGENES: Así ha sido el encuentro de Copa del Rey entre el Avilés y el Real Ávila

Se acaba el periplo del Avilés en la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul ha quedado eliminado de la competición copera al no poder superar al Real Ávila, de Segunda Federación, que aprovechó un córner para, en la segunda jugada, ponerse por delante en el marcador. El encuentro, además, se fue a la prórroga, lo que ha cargado de más minutos las piernas de los jugadores avilesinos. Los asturianos se quedan así sin más de treinta mil euros que podrían haber ganado si hubiesen pasado de ronda.

Se acaba el periplo del Avilés en la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul ha quedado eliminado de la competición copera al no poder superar al Real Ávila, de Segunda Federación, que aprovechó un córner para, en la segunda jugada, ponerse por delante en el marcador. El encuentro, además, se fue a la prórroga, lo que ha cargado de más minutos las piernas de los jugadores avilesinos. Los asturianos se quedan así sin más de treinta mil euros que podrían haber ganado si hubiesen pasado de ronda.

