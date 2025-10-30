La increíble historia del ovetense Jesús Méndez: subcampeón de Europa de salto de longitud a los 90 años

Jesús Méndez tiene un cronómetro de cuerda, de los que se cargan a mano, dándole a la rosca. Le sirve para medir el tiempo en sus entrenamientos en la pista de atletismo de San Lázaro, en Oviedo, donde practica salto de longitud, disciplina de la que acaba de proclamarse subcampeón de Europa al aire libre, con una marca de 2,06 metros. Su categoría es la de mayores de 90 años, edad que alcanzó el pasado mes de agosto. Tan solo le superó el alemán Siegfried, con 2,76, y dejó por detrás al también alemánThielborger, con 2.04.

Su primer entrenador, un ilustre

"Nací en 1935, un año antes de la Guerra", explica mientras se calza las zapatillas de clavos, de la marca Nike, también con muchos años de servicio. Nada más entrar en la pista se encuentra con Juanjo Azpeitia, el que fuera entrenador de Yago Lamela, leyenda del salto de longitud. "Este fue mi primer entrenador", explica Jesús Méndez a LA NUEVA ESPAÑA. Azpeitia celebra que se hable de la hazaña de este saltador al que todos los que trabajan en San Lázaro tratan con cariño y respeto.

El decano del Centro Asturiano

Compite por el equipo del Centro Asturiano, siendo junto a Ricardo González Collado, aún mayor que él, "los décanos". Jesús comenzó casi al mismo tiempo a hacer atletismo y a trabajar, quizás lo segundo antes, a los 12 años, cuando entró como empleado de un negocio emblemático de la ciudad, Almacenes Botas, "el mejor comercio de Oviedo". Se extiende contando historias de los años en los que su jefe le llevaba a Barcelona y a París, de cómo desde que enfermó la cosa fue hacia abajo y él terminó fundando una tienda que se llamó "Don Chus", en la que vendía ropa para niños mayores de 8 años. Se jubiló "con 51 años cotizados".

En el deporte no hay jubilación

Le queda el deporte que siempre practicó: "Siempre hice atletismo, lo primero que corrí fue un cross del Frente de Juventudes (organismo creado durante la dictadura) en el que finalicé 15º. Venía gente de todos los pueblos de Asturias". Fue campeón regional de campo a través y probó con casi todas las disciplinas: "Intenté jugar a todo, baloncesto, rugby, me acuerdo de que estaba el campo embarrado, el de El Cristo, y que había que hacer un equipo de rugby, me pusieron de medio melé y en cuanto cogí el balón eché a correr, me hicieron un placaje y acabé en un charco. Ahí se acabó el rugby. Jugué a todo, pero más seriamente me dediqué al atletismo".

El campeonato de Europa, en Madeira

Tan en serio se lo tomó que sigue en ello. El campeonato de Europa donde fue segundo se disputó en Madeira, Portugal, y lo aprovechó para hacer turismo con su mujer, y para descubrir que allí no hay playas arena de las que a él le gusta. Allí "se baja uno a bañarse por unas escaleras", y que son aún más futboleros que en España. "Es una isla muy guapa, son gente encantadora, tuvimos la suerte de coger un taxista venezolano que nos contó un montón de cosas y nos recomendó sitios", explica.

Él, como los de Madeira, también es futbolero, aunque algo desencantado. Socio número 7 del Oviedo (se abonó en 1947), sigue acudiendo cada partido a ver a los azules, a pesar de que se indigna por los horarios a los que ponen los partidos. La charla discurre horas después de la derrota de los azules en la Copa del Rey, ante el Ourense: "Pasé una vergüenza... Estoy por ir a la junta. Me gusta mucho el fútbol, pero el de ahora menos, antes los jugadores iban derechos a puerta", añade.

Sus retos ahora son el campeonato de España, que aún no se sabe dónde se va a celebrar, y el de Europa de pista cubierta, en Polonia. Otra oportunidad para agrandar la leyenda de un deportista que da una lección cada vez que se calza sus viejas botas y pone en marcha su reloj de cuerda.

Otras cuatro medallas asturianas

En Madeira, además de Jesús Méndez, lograron medalla Luis Ramón Fernández, "Pirri", que logró una plata en el relevo de 4 x 400 metros para mayores de 70 años y un bronce en el de 4x100. La gijonesa Marta Díez, por su parte, fue bronce en los 800 metros y en el relevo de 4x400 para mayores de 40 años.