El Puerto Vega compite hasta el final y cae con honores ante el Celta de Vigo en Copa

Compitió hasta el final, pero no se obró el milagro en El Pardo, que aún así despidió a los suyos con una fuerte ovación tras el gran encuentro realizado. Aupados por cerca de 3.000 aficionados, el Puerto Vega le plantó cara al Celta de Vigo, de Primera División que este curso disputa la Europa League, e incomodó a los gallegos durante más de 45 minutos. Sin embargo, al Celta le sirvieron dos chispazos al inicio de la segunda mitad para resolver el choque. El equipo de Prendes cayó con honores ante un rival cinco categorías superior.

Sobre el verde, el Puerto Vega salió con su mejor once ante un Celta que apostó por los menos habituales. Giráldez dejó en Vigo a Aspas y a Borja Iglesias e hizo debutar al canterano Hugo González. Los gallegos trataron de imponer su condición de favoritos desde el principio y tenían el control de la pelota, pero el Puerto Vega también mostraba su desparpajo y la ilusión con la que jugaba con una buena galopada de a Borja por la banda que hizo encender a los cerca de 3.000 espectadores en El Pardo.

Puerto Vega 0 2 Celta de Vigo Goles: 0-1, min 50: Óscar Marcos. 0-2, min 53: Damián (p). Alineación Puerto Vega Javi Torres (3), Matheus (1), Javi Suárez (2), Álvaro Rodríguez (2), Santi Otero (1), Borja Fernández (2), Ardura (2), Pedro Riesgo (1), Trovato (1), Davo (1) y Paragüero (1). CAMBIOS Emilio Giraudo (1) por Paragüero, min. 58. Rubén Menéndez (1) por Davo, min.58. Pablo Vilar (1) por Trovato, min.72. Miguel Suárez (1) por Riesgo, min.78. Pelayo García (1) por Álvaro Rodríguez, min.78.

Alineación Celta de Vigo Iván Villar (1), Yoel Lago (1), Aidoo (1), Carlos Domínguez (1), Jones(2), Damián(2), Miguel Román (2) Ristic (2), Hugo Álvarez (2), Hugo González (2) y Cervi (1).

CAMBIOS Óscar Marcos (3) por Yoel Lago, min.46. Andrés Antañón (2) por Jones, min.64.. Pablo Meixús (1) por Hugo González, min.64. Manu Fernández (1) por Miguel Román, min.77. Hugo Sotelo (1) por Damian, min.77. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vizcaíno). Amonestó al local Ardura.

El Pardo: unos 3.000 espectadores.

El equipo de Prendes esperaba replegado en su campo y esperaba su oportunidad a la contra. El plan funcionaba y hubo que esperar hasta el minuto 18 para ver la primera intervención del meta local, Javi Torres, que taponó un buen remate de Hugo González desde el interior del área. Solo un minuto después, Miguel Román disparó desde la frontal del área y solo el larguero evitó el primer tanto celeste. Respiraba aliviado El Pardo.

Superado el ecuador del primer tiempo, el Puerto Vega metió el miedo en el cuerpo a los de Giráldez. Un error de Aidoo en la entrega dejó solo a Davo ante Iván Villar. El delantero, algo escorado, no pudo superar al meta del Celta. Se lamentaba el propio futbolista y todo el estadio. El Puerto Vega acababa de tener la ocasión más clara de la primera mitad. Con el paso de los minutos se mantuvo el guion, los locales se mostraban sólidos atrás, sin conceder espacios a un Celta que se mostró más fallón de lo habitual y que solo era capaz de hacer daño a través de Ristic por la banda izquierda. El cuadro naviego consiguió llegar al descanso con la igualada, reforzado además de por el resultado, por su buen juego. El sueño seguía vivo.

El Celta resolvió pronto al inicio de la segunda mitad

El segundo tiempo arrancó con un Celta mucho más decidido que pronto desatascó el encuentro. Giraldez realizó un cambio al descanso e hizo debutar al canterano Óscar Marcos, que tuvo un inicio soñado. Tras un par de acercamientos, Cervi avanzó hasta línea de fondo y le regaló el tanto al recién entrado, que de cabeza totalmente solo empujó el balón a placer para poner el 0-1 en el 48’.

Tan solo cinco minutos después el partido se puso aún más cuesta arriba para el Puerto Vega. Hugo Álvarez, tras una buena acción individual, fue derribado dentro del área por Matheus y De Burgos Bengoetxea señaló penalti. Damián engañó a la perfección a Javi Torres para poner el 0-2. En apenas ocho minutos, el Celta había dado un paso de gigante en la eliminatoria.

Jarro de agua fría para los locales, que pese a los tantos encajados seguían dentro del partido. Eso sí, con el paso de los minutos el cansancio iba haciendo mella. Y el Celta estaba mucho más cómodo que en la primera mitad. Prendes introdujo a Giraudo y Rubén en busca de refresco y Giráldez seguía haciendo debutar a más canteranos, sin llegar a necesitar a futbolistas de nivel como Bryan Zaragoza o Jutglá, que se quedaron sin minutos.

La recta final fue un monólogo de los visitantes que, aún así, no fueron capaces de cerrar definitivamente el encuentro. Los canteranos le dieron más energía al Celta y solo Javi Torres fue capaz de evitar una goleada mayor. El meta del Puerto Vega frenó los constantes intentos de Antañón -hermano de Lucas, jugador del Vetusta-, que tuvo varias, y de Hugo Álvarez, que incluso se encontró con el palo a falta de cinco minutos para el final. El marcador no se movió y el Puerto Vega queda eliminado de la Copa, pero lo hace con honores y tras competirle durante 90 minutos a uno de los equipos más potentes del fútbol español.