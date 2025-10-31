La Copa de Asturias de gimnasia rítmica de La Corredoria otorga plazas para el Nacional

El campeonato de Asturias Copa Base individual que se celebró el pasado fin de semana en el polideportivo de La Corredoria, en Oviedo, otorgó plazas a los cinco primeros clasificados de cara al campeonato de España que se va a celebrar en Madrid los próximos 29 y 30 de noviembre. Se impusieron: en categoría prebenjamín Aitana Fernández (Stroke), en benjamín Lucía González (Gimnasia Lena), en alevín Candela Turrado (La Corredoria), en infantil Paula Gómez (Siero), en cadete Esther Menéndez (AD Omega) y en juvenil Malena Muñoz (Rítmica Galaica).