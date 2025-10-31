Dani Vidal confía en recuperar una pieza clave para la defensa del Avilés y habla de la puntería de sus delanteros: "Arriba generamos ocasiones, estoy seguro que en un partido normal hubiésemos metido un gol"

Dani Vidal quiere pasar página tras la eliminación de ayer en Copa del Rey ante el Ávila y solo piensa en el Arenteiro, rival al que se enfrenta el Avilés el próximo domingo en el Suárez Puerta. El técnico catalán confía en recuperar a Borja Granero para ese duelo y espera volver a mostrar la pegada mostrada en otros encuentros. Además, habló de Raúl Rubio, delantero con el que se muestra contento. Estas fueron sus palabras:

El regreso de Ávila

«Ha sido un viaje duro, pero ya les dije a los jugadores después del partido que ayer podían estar tristes o enfadados, pero hoy hay que pensar en el domingo. Tenemos dos días y medio de trabajo por delante hasta el domingo. El grupo es responsable, esperemos que la recuperación sea lo mejor posible».

Dos derrotas consecutivas

«Cuando llevábamos dos victorias lo afrontábamos de forma normal, ahora también. A nadie le gusta perder, pero la derrota la tienes que naturalizar, forma parte del deporte».

Dos encuentros sin anotar

«Es la parte incontrolable que hace bonito a este deporte. Ante el Castilla lo normal es que hubiésemos metido un gol, contra el Ávila igual. Incluso a la épica, que parecía que siempre nos sonreía, y el portero rival nos sacó varias bajo la línea. Del partido de Copa me quedo con que el equipo estuvo bien a nivel defensivo, con jugadores que no habían tenido tantos minutos. Hicimos un partido serio. Arriba generamos ocasiones, estoy seguro que en un partido normal hubiésemos metido un gol».

La falta de puntería de Raúl Rubio

«Estamos encima de ellos. Raúl es un chico maduro, que quiere seguir creciendo, como la mayoría del vestuario. Son situaciones que se han hablado, que se han trabajado. Por ejemplo, el día del Madrid Castilla para mí la acción está perfectamente ejecutada, apuntando a la escuadra arriba con toda la intención del mundo. Me dolió más que, en otras ocasiones, prácticamente tiró con los ojos cerrados y le pegó al muñeco. Ha ido mejorando en eso, tenemos el foco puesto ahí, está haciendo hincapié en ello. Es más, el día del Castilla me reuní con él antes del partido, para hablar de ese tipo de situaciones y como quería que las resolviese. Haciendo las cosas así seguro que está más cerca del gol».

Borja Granero, disponible para el domingo

«Borja Granero, si no pasa nada, llegará en plenas condiciones al domingo. Es una bendición que la gente que está jugando menos sea exigente en el día a día. Ante el Ávila estaba muy tranquilo, porque sé que nombres como Julio Rodríguez, Eze, Viti o Natalio están teniendo un día a día magnífico, con eso te acercas mucho a que salga un buen partido y me alegré en particular por ellos».

La lesión de Yasser

«Tendremos que hacerle pruebas, pero el tobillo no tiene buena punta. La entrada fue para llevarse las manos a la cabeza. Este año Yasser no está teniendo fortuna, primero fue una pubalgia y ahora es algo totalmente fortuito. Ahora toca esperar quye se recupere lo mejor posible y que tenga ese punto de suerte en lo que queda de temporada».

El Arenteiro

«Es un equipo que en los últimos partidos ha hecho más méritos de los puntos que tiene. Ha hecho partidos serios, como ante el Guadalajara, que empataron a pesar de hacer un buen partido, o el Pontevedra, que lo pude ver en directo. Tienen buenos jugadores como William De Camargo, Ochoa, Ferreiro… Son futbolistas determinantes en el uno contra uno. En defensa tienen gente con centímetros, como Lohr o Gorka Pérez, que lo tuve el año pasado. Son un equipo compacto, que te puede jugar directo, vertical o puede salir combinando. Además, vienen de una semana limpia, estando totalmente frescos para el partido. Tenemos que hacer un partido muy completo».

Volver a jugar como local

«Lo que me transmite la gente cuando voy por la calle es que aquí el correr y la entrega son innegociable, es algo con lo que me siento identificado. La del Avilés es una afición muy agradecida, entiende que el futbolista o el entrenador pueden estar más o menos acertados, pero ven el trabajo y la implicación. Siempre digo que si eres competitivo el día que haces para perder igual empatas, y cuando lo haces para empatar igual ganas. No se puede perder ese gen competitivo».

La meritocracia en el fútbol

«Yo me siento más identificado con aquellos entrenadores que están en la élite y que han hecho el camino que yo estoy haciendo. Quizás no eres ese exfutbolista que la oportunidad te llega antes, pero hay que ganársela de otra manera. Cuando uno se mete en este negocio sabe lo que hay. Para llorar me dedicaría a otra cosa. Sé que mi camino es diferente y de momento estoy contento con cómo me está yendo».

Baeza

«No he hablado con Diego Baeza sobre la eliminación en Copa del Rey. Es una persona que en ese aspecto quizá no ha tenido suerte en este torneo, pero en otros sí. Es ambicioso, pero sensato. Si le dan a elegir entre los dos penaltis por Álvaro Fernández ante el Antoniano o un pase de Copa del Rey, seguramente te compre lo primero. Esto es fútbol, muchas veces no se gana por méritos, sino que necesitas ese punto de fortuna. Estoy seguro del nivel de crecimiento que lleva el club, se están haciendo las cosas bien y al final tendré ese punto de fortuna en la Copa del Rey que le está faltando».