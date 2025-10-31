Eloy Niño, del Oviedo-Sport, logra dos medallas en el Mundial

El Sensei del club Oviedo-Sport Eloy Niño logró dos medallas en la categoríade veteranos en el décimo campeonato del Mundo de Wushu tradicional,organizado por la Federación IWUF, y que se disputó en Emeishan (China) entre los pasados 14 y 20 de octubre. También participó su hija, Alba Niño, que también tuvo una actuación muy destacada, logrando hacer dos top-10 en categoría absoluta. Para Eloy Niño es ya su cuarto campeonato del Mundo de esta modalidad de Wushu tradicional.