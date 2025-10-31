Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eloy Niño, del Oviedo-Sport, logra dos medallas en el Mundial

Alba Niño y su padre Eloy, en el campeonato del Mundo de Wushu tradicional. | LNE

Alba Niño y su padre Eloy, en el campeonato del Mundo de Wushu tradicional. | LNE

El Sensei del club Oviedo-Sport Eloy Niño logró dos medallas en la categoríade veteranos en el décimo campeonato del Mundo de Wushu tradicional,organizado por la Federación IWUF, y que se disputó en Emeishan (China) entre los pasados 14 y 20 de octubre. También participó su hija, Alba Niño, que también tuvo una actuación muy destacada, logrando hacer dos top-10 en categoría absoluta. Para Eloy Niño es ya su cuarto campeonato del Mundo de esta modalidad de Wushu tradicional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  2. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  3. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  4. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  5. El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
  6. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  7. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  8. La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo

Decorar la basura: una intervención artística para las islas de reciclaje de Avilés

Decorar la basura: una intervención artística para las islas de reciclaje de Avilés

La ausencia de una estrategia del área metropolitana ha generado "duplicidad e ineficiencia", destacan los expertos en Pola de Siero

La ausencia de una estrategia del área metropolitana ha generado "duplicidad e ineficiencia", destacan los expertos en Pola de Siero

Conjura en Avilés: la industria exige mayor apoyo e impulso a la innovación

Conjura en Avilés: la industria exige mayor apoyo e impulso a la innovación

Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés: "Me motiva el reto de ver cómo otras personas toman el relevo del Villa"

Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés: "Me motiva el reto de ver cómo otras personas toman el relevo del Villa"

Mazón llena de lodos la mochila de Feijóo

Pronóstico cumplido

Asturias en el Prado

La hora que nos desvela

Tracking Pixel Contents