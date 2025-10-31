Homenaje a Gitano Jiménez y Santo Colombo en el gimnasio Aitor Nieto
El gimansio Aitor Nieto, en Colloto, acogerá el virnes 7 de noviembre una velada en homenaje del púgil asturiano Gitano Jiménez, que fue campeón de Europa, fallecido en enero de 2024 , y del italiano Santo Colombo, trece veces campeón de su país del peso superwélter, fallecido el pasado mes de marzo. Habrá combates y exhibiciones de boxeo profesional y amateur, muay thai, kickboxing, jiu-jitsu, MMA y otras modalidades de contacto. La apertura de puertas será a las 7 de la tarde y la velada comanzará a las 8.
