Una imagen "más inclusiva" para la Federación Asturiana de Baloncesto

La Federación Asturiana de Baloncesto ha querido renovar su imagen y lo ha hecho sacando una nueva equipación para sus selecciones autonómicas y, sobre todo, sustituyendo su escudo por uno nuevo que acaba de ser presentado. El presidente de la Federación, Alberto Cuervo, aseguró durante el acto en el que se dio a conocer esta nueva imagen que el objetivo que se han marcado es el de ser "la Federación más inclusiva" y un "espacio para todo el mundo".

Fin a "una imagen rancia"

Verónica Sal, en representación de la empresa que ha creado la nueva imagen de la Federación Asturiana de Baloncesto, explicó que para ella era un día "feliz": "Me deshago de una imagen rancia que se cambia por una imagen inclusiva, que transmite seriedad y cercanía; todo eso es lo que intentamos plasmar en esta imagen".

El muevo escudo de la Federación Asturiana de Baloncesto / FBPA

Sal añadió que con este nuevo logo han pretendido "contar una historia" y "fomentar la práctica del baloncesto": "Llevamos diez meses trabajando en esto, ahora es la fase de implantación, se representa un balón de baloncesto, las reglas del juego, una mano que representa el dribling", explicaba. Yendo más a fondo sobre lo que cuenta el nuevo escudo, Sal señaló que "representa Asturias": "Los arcos de Asturias están sutilmente reflejados en la unión de los dedos, lo que le da un sentido de pertenencia", añadía, señalando a su vez que en las equipaciones están los colores de la región, "azul y amarillo".

"Acertada y limpia"

La directora general de Deportes del Principado, Manuela Eleazar Fernández Ena, calificó esta nueva imagen como "muy acertada y limpia" y por ello quiso dar la "enhorabuena" a la Federación: "Trabajan en el deporte base, en el de alto nivel, en el inclusivo, mujeres mayores de 35 años, por eso se valora muy bien esa mano y esa inclusión".

También destacó que esta nueva imagen ha sido creada por "une empresa asturiana" (Chiwake Comunicación) y concluyó agradeciendo a la Federación "que lleve el nombre de Asturias por todo el territorio nacional".