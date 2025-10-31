El día después con el entrenador del Puerto Vega, del que todo el mundo habla tras su "calentada" en Copa del Rey: “El fútbol de verdad es el de Tercera, de ahí para arriba..."

Tras la emoción de la Copa, la vida vuelve a la normalidad. Como cada mañana, Javi Prendes se encuentra en El Orbayu, una villa residencial en la que regenta varios apartamentos turísticos. Lo hace con la tranquilidad que se respira en Cudillero y alejado de todo el ruido mediático generado ayer por sus palabras en sala de prensa, donde reivindicó la dificultad de ascender en los banquillos por méritos propios. “Me quedo con las caras de alegría de la gente, de hacer feliz a todo Puerto de Vega. Nunca lo olvidaré”, comienza.

El técnico del Puerto Vega es consciente de todo el alboroto que ha generado en las últimas horas, pero no cambia ni un ápice de su comparecencia. “Yo nada más pido oportunidades para los que se lo merezcan. Eso es lo que quise reivindicar”, expresa. “Yo soy de los que digo que esto es como el que está estudiando una carrera. Si en junio apruebas, pasas de curso; y, si suspendes, repites. En el fútbol debería ser lo mismo”, apunta el técnico. “Si tú haces méritos y asciendes con un equipo deberían darte la oportunidad. Y el que lo haga mal tendrá que descender o no entrenar ese año. Hay gente muy buena, cualificada y que hace muchos méritos para entrenar al que no le llegan las oportunidades porque esto es un círculo. Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, pasado estoy aquí. Y vuelvo aquí, aquí y aquí. También debería tener cabida los jóvenes que vienen desde abajo, que no se queden con el gremio de los veteranos”, prosigue.

Giráldez como ejemplo

Por ello el técnico pone como ejemplo al entrenador del Celta, Claudio Giráldez, pese a que algunos malinterpretaron que se trataba de una ofensa hacia él. “Nadie le regaló nada, viene desde abajo y le dieron la oportunidad porque se la mereció, porque es muy bueno”. A Prendes le molestan “las injusticias y que no se reconozca el trabajo” e incluso siente que alguna vez también le ha pasado a él en su carrera. “A lo mejor en algún momento me sentí molesto porque creo que hice méritos, pero mis palabras son para los chavales que vienen de atrás”, reconoce.

El entrenador del Puerto Vega también valoró la facilidad con la que los exfutbolistas llega a los banquillos. “El hecho de haberlo sido no te da derecho a saber de fútbol ni a que seas entrenador. Que te den un equipo sin haber entrenado en ningún lado… ¿dónde está el currículum?”, pero no quiso dar nombres concretos. “Todo sabe el que crece por méritos propios y el que está metido por lo que está. E incluso ellos”, subraya. Y considera que solo ocurre en España. “He estudiado mucho fútbol de las ligas alemanas e inglesas y allí siempre tienen entrenadores que empezaron desde abajo y fueron creciendo. Aquí también los hay, pero se lo tienen que currar mucho más”.

Prendes aprovecha para criticar el modelo del fútbol actual, aunque se muerde la lengua. “No quiero hablar mucho porque ofendería, mejor me callo algunas anécdotas”, pero reivindica el fútbol de Tercera hacia abajo. “Ese es el que está bien, de Segunda Federación hacia arriba es un negocio en el que mandan representantes, presidentes…” y destaca que “si quieres ver fútbol hay que bajar al barro”. El ejemplo más claro, su Puerto Vega. “Alguno se quitó el mono de trabajo para salir a jugar y al acabar entraron a trabajar. Eso es fútbol porque lo hacen por afición”, zanja.