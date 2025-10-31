Javier Colías, del Confía Base Oviedo de balonmano: "Vallobín es nuestro octavo jugador"
El Confía Base Oviedo visita mañana (18:30 horas) al Puerto Sagunto después de sumar un nuevo empate (27-27) en su campo, Vallobín, donde ha igualado los cuatro partidos que ha disputado. En el último, ante Anaitasuna, lo hizo después de llegar a ir seis abajo.
Javi Colías, jugador del Confía especializado en defensa, quiso agradecer el apoyo que están teniendo en Vallobín para lograr esas remontadas: "Estamos contando con un ambiente increíble, son el octavo jugador y le hacen el partido largo a los rivales".
Esa es la razón por la que considera que están teniendo "la opción de llegar a empatar o, incluso en otros encuentros, de llevarnos la victoria". El siguiente objetivo, ir un paso más allá: "Seguimos trabajando para llevarnos ese triunfo en casa, que es algo que todos estamos deseando y que todavía no hemos conseguido".
