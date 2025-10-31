Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las selecciones asturianas de fútbol vestirán nueva equipación

Las nuevas equipaciones para las selecciones asturianas de fútbol. |

Las nuevas equipaciones para las selecciones asturianas de fútbol. | / RFFPA

N. L.

Oviedo

La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha presentado las nuevas equipaciones que vestirán las diferentes selecciones asturianas que salen a competir representando a la región.

La indumentaria, elaborada por la marca asturiana Northlegend, incluye también ropa de entrenamiento y de paseo, y en todos los casos se muestra el logo de "Asturias Paraíso Natural". Tanto la primera como la segunda equipación de juego ofrecen una versión renovada y moderna de la conocida camiseta de los concejos asturianos que en su día lucieron las selecciones absolutas asturianas, entre los años 2000 y 2003.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  2. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  3. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  4. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  5. El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
  6. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  7. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  8. La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo

Decorar la basura: una intervención artística para las islas de reciclaje de Avilés

Decorar la basura: una intervención artística para las islas de reciclaje de Avilés

La ausencia de una estrategia del área metropolitana ha generado "duplicidad e ineficiencia", destacan los expertos en Pola de Siero

La ausencia de una estrategia del área metropolitana ha generado "duplicidad e ineficiencia", destacan los expertos en Pola de Siero

Conjura en Avilés: la industria exige mayor apoyo e impulso a la innovación

Conjura en Avilés: la industria exige mayor apoyo e impulso a la innovación

Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés: "Me motiva el reto de ver cómo otras personas toman el relevo del Villa"

Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés: "Me motiva el reto de ver cómo otras personas toman el relevo del Villa"

Mazón llena de lodos la mochila de Feijóo

Pronóstico cumplido

Asturias en el Prado

La hora que nos desvela

Tracking Pixel Contents