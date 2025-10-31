Las selecciones asturianas de fútbol vestirán nueva equipación

La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha presentado las nuevas equipaciones que vestirán las diferentes selecciones asturianas que salen a competir representando a la región.

La indumentaria, elaborada por la marca asturiana Northlegend, incluye también ropa de entrenamiento y de paseo, y en todos los casos se muestra el logo de "Asturias Paraíso Natural". Tanto la primera como la segunda equipación de juego ofrecen una versión renovada y moderna de la conocida camiseta de los concejos asturianos que en su día lucieron las selecciones absolutas asturianas, entre los años 2000 y 2003.