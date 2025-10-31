Las selecciones asturianas de fútbol vestirán nueva equipación
N. L.
Oviedo
La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha presentado las nuevas equipaciones que vestirán las diferentes selecciones asturianas que salen a competir representando a la región.
La indumentaria, elaborada por la marca asturiana Northlegend, incluye también ropa de entrenamiento y de paseo, y en todos los casos se muestra el logo de "Asturias Paraíso Natural". Tanto la primera como la segunda equipación de juego ofrecen una versión renovada y moderna de la conocida camiseta de los concejos asturianos que en su día lucieron las selecciones absolutas asturianas, entre los años 2000 y 2003.
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo