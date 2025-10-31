El Telecable de hockey sobre patines, ante la cuesta de noviembre: un durísimo calendario para las de Gijón

Se acabó la puesta a punto. Después de juntar a todo el equipo, incluidas las nuevas componentes, a solo seis días del inicio de la competición oficial, el Telecable ha tenido varias semanas para afinar su preparación. A partir de ahora, la mejora tendrá que venir acompañada de resultados, que es lo que se le presume a un equipo que se proclama candidato a todos los títulos. Tras un inicio de campaña relativamente suave, el mes de noviembre pone a prueba al equipo gijonés.

El fin de semana, primer examen

El primer examen del Telecable llega ya el fin de semana, con una visita al Vila-Sana, sobre el papel la mejor plantilla de la OK Liga Iberdrola. El partido está fijado el sábado a las 19 horas. No habrá que esperar ninguna relajación por parte del equipo catalán, al que la federación dio por perdido por 10-0 el encuentro que había ganado 0-11 al Bigues i Riells. La razón, no presentar en el acta al menos un cincuenta por ciento de jugadoras seleccionables con España. Un descuido que podía haber sido decisivo la temporada pasada sin play-offs, pero las eliminatorias dan otra oportunidad este curso.

Ante el actual líder de la OK Liga

El siguiente rival en aparecer por Mata Jove será el Palau, otro de los eternos candidatos y causante de la eliminación del Telecable en las semifinales de la Supercopa. Será el 8 de noviembre. Una semana después, de nuevo en casa, el conjunto que entrena Natasha Lee recibe al Manlleu, ahora mismo líder de la OK Liga y único que ha ganado los cuatro partidos. Es posible que para entonces ya no lo sea, ya que la jornada anterior se mide al Vila-Sana.

El mes de noviembre del Telecable se completa el día 22 con el desplazamiento a la pista del Voltregá, que se encuentra empatado con el equipo gijonés a nueve puntos, y otro partido comprometido en casa, el 26, ante el Fraga. El cuadro oscense, la última potencia emergente del hockey sobre patines español, fue en septiembre campeón de la Supercopa, el primer título oficial de la temporada.

Una visita al dentista

El exigente noviembre del club fabril se cierra con el debut europeo. Será el día 29 en una visita al Cerdanyola, que es algo parecido a visitar al dentista. El club barcelonés fue el juez de la OK Liga la pasada temporada limando puntos a todos los candidatos y esta campaña camina por la misma línea. Hace quince días le forzó el empate al Telecable en el último minuto.

El Telecable afronta el calendario con naturalidad, sabiendo que los enfrentamientos con los rivales directos tenían que llegar. "El equipo llega bien, es un mes en el que sabemos que tenemos que estar a la altura, pero a la vez lo afrontamos contentas porque hemos trabajado bien", explica la entrenadora, Natasha Lee, que abunda: "estamos viendo las fortalezas que tiene cada jugadora, acabar de encontrarnos dentro de nuestro sistema y que se sientan poderosas, que seamos fuertes en todas las fases".

Un triunfo convincente

El último partido en casa, saldado con un convincente triunfo ante el Lleidanet (5-0), ha reforzado al grupo. "Jugamos muy bien, llevamos el control del partido y las jugadoras han dado un paso adelante, las vi muy seguras y concentradas", apunta la entrenadora gijonesa, que subraya que ya no caben confianzas con ningún equipo de la liga, por débil que pueda parecer a priori: "Los equipos que se consideran de media tabla son mejores cada año y pueden ganar a cualquier favorito".

Lee inicia el mes fuerte con toda la plantilla disponible, superados los problemas físicos de Laia Juan, y se muestra esperanzada por la versión que dieron las jóvenes en la última jornada: "Hay jugadoras innegociables, Marta Piquero, que es la mejor del mundo; Mariona y María, que están en un estado brutal, y no voy a regalar nada, pero confío en las jóvenes".

Natasha es más partidaria de una liga como la pasada, sin playoff "ya hay muchas competiciones de KO, esta debería ser de la regularidad", pero aprovechará la menor presión para "gestionarnos de otra manera, jugar con las cargas y tener a todas a tope".

Un mes para ponerse a prueba

La OK Liga Iberdrola presenta una serie consecutiva de partidos muy exigentes para el Telecable. De mano, el mes se estrena con la visita a la pista del Vila-Sana; a continuación, Telecable-Palau (día 8), Telecable-Manlleu (día 15), Voltregá-Telecable (día 22) y Telecable-Fraga (día 26). Transcurridas cuatro jornadas solo hay un equipo que haya hecho pleno, el Manlleu, con doce puntos. Le siguen, con diez, Fraga, Telecable y Voltregá. Con 9 aparecen, justo detrás, Vila-Sana, Bembibre y Palau. El estreno europeo, el día 29, presenta un desafío importante para el Telecable en la pista del Cerdanyola. El compromiso liguero se saldó hace escasas fechas con un empate a uno.