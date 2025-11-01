Abril DBA Sanfer y Siroko Gijón, ante Maristas Coruña y León

Los dos equipos asturianos que compiten en Liga Femenina 2, el Abril ADBA Sanfer y el Siroko Gijón, juegan hoy sus partidos de la quinta jornada. El equipo de Avilés busca (20:00 horas) en El Quirinal su cuarta victoria y seguir en la zona alta de la clasificación mientras que el gijonés, también como local, tratará (20:00) en el Palacio de los Deportes ante el Mipelletymas León conseguir su primer triunfo.