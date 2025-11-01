Un aguerrido Alimerka Oviedo Baloncesto acaba cediendo ante el Obradoiro de Leo Westermann (75-79)

El Alimerka Oviedo Baloncesto peleó hasta el final ante un gran Obradoiro que acabó decidiendo el encuentro a su favor (75-79) gracias al talento de Westermann y al oficio de un equipo que se equivocó muy poco y al que no supo sujetar el conjunto asturiano en los momentos claves.

Tiene que sacar el equipo azul conclusiones positivas de un duelo que le midió a uno de los mejores equipos de esta Primera FEB, que además llegó con la lección aprendida, al que podía haber ganado de haber tenido algo más de finura en las ocasiones en las que pudo conseguir una mínima renta a su favor.

Las cosas comenzaron muy mal para el equipo de Oviedo, que recibió de inicio un 0-10 cuando solo habían transcurrido algo más de dos minutos de juego, lo que presagiaba un día duro en el Palacio. Tuvo que parar el partido Javi Rodríguez y, poco a poco, el OCB fue cambiando el guion del choque, con un activo Parham y el acierto de Lobaco y Duscak para irse al segundo con una desventaja asumible (20-27).

Estaba claro que Oviedo necesitaba bajar a anotación de Obradoiro si quería competir. Lo hizo a base de buenas defensas y de esta manera el equipo asturiano fue sintiéndose más cómodo en ataque. Le costaba anotar a los dos equipos, pero a base de tiros libres, siendo físicos y valientes los jugadores del Oviedo consiguieron irse a vestuarios a solo tres puntos (37-40) y habiendo frenado el arreón inicial del Obra.

En el tercer cuarto, Oviedo tuvo el partido donde quería, con el marcador ajustado y secando a Obradoiro hasta que el jugador mmásdecisivo del encuentro, Leo Westermann, que acababa de hacer su cuarta falta personal, hizo dos triples de mérito seguidos que elevaron la renta del equipo gallego a nueve puntos (44-53).

Tuvo la garra el equipo azul de reponerse a ese momento complicado, agarrarse en un partido en el que casi 5.000 personas les estaban animando desde la grada, para llevar el encuentro al último parcial con una desventaja de un solo un punto (57-58).

Quedaban diez minutos en los que Oviedo tenía que imponer ese trabajo, esa lucha que había mantenido hasta ese momento, para llevarse una victoria que materializara algo que, a pesar de la derrota, es un hecho: el equipo está a un muy buen nivel.

Se puso por delante Oviedo con una buena canasta de Calvin Hermanson (muy defendido, falló los siete triples que intentó), un dos más uno permitió a Obradoiro irse de nuevo a cinco (59-64) y un triple de Nwaokorie empató a 64 el choque y ya nunca más Oviedo fue capaz de alcanzar a su rival. Un error en un pase de Calvin a Townes a tres minutos del final dejó ya con muy pocas opciones a Oviedo (66-73) que a pesar de todo lo siguió intentando.

Le faltó claridad en ataque al equipo de Oviedo para superar a un equipo como el Obradoiro, que demostró que además de una muy buena plantilla está muy bien trabajado y entrenado. Llegarán victorias si sigue acudiendo la gente al Palacio de los Deportes y si el equipo de Javi Rodríguez continúa defendiendo así. Así habrá más días para celebrar que para lamentar.