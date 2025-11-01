Los asturianos de Primera Nacional, a escena

Los cuatro equipos asturianos que compiten en el grupo B de Primera Nacional disputan hoy sus partidos de Liga. El único que juega a domicilio es el Grupo, que visita (18:00) la cancha del Camargo con el objetivo de aumentar su espectacular racha de cinco victorias seguidas. El Royal Premium, por su parte, recibe (17:00) al Astillero cántabro; el Auto-Center Principado Vetusta (18:00) al Maravillas madrileño; y el Horizonte Atlética (18:00) al también madrileño Pinto.