El Círculo Gijón visita la difícil cancha del Starlabs Morón

El Círculo Gijón juega hoy (18:00 horas) en la pista del Starlabs Morón, equipo recién descendido de Primera a Segunda FEB. El conjunto de la localidad sevillana tiene en su cancha, que se suele llenar hasta la bandera una de sus principales armas. Los andaluces llevan dos victorias por una del conjunto asturiano en cuatro jornadas.