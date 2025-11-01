El Confía Base Oviedo paga su mal inicio en Puerto Sagunto

Un mal inicio de partido condenó al Confía Base Oviedo en la octava jornada liguera. El equipo carbayón cayó derrotado por 28-21 ante Fertiberia Puerto de Sagunto y pagó el titubeante comienzo de encuentro, con solamente dos goles anotados en los primeros 15 minutos de juego.

A los dos equipos les costó carburar, pero los valencianos estuvieron más acertados en estos primeros compases, primero con un parcial de 0-4 –en el que los carbayones lanzaron dos balones al poste– y luego con un 0-5. Con un 9-2 y las cosas cuesta arriba se llegó al ecuador de la primera mitad.

Desde ahí, con cambio en la portería, el Confía Base Oviedo se entonó, pero no fue capaz de acercarse en el electrónico al conjunto valenciano. Eso sí, la brecha no se hizo más grande en todo el encuentro. Los ovetenses ya veían portería con más facilidad, aunque un nuevo arreón del cuadro valenciano volvió a abrir un pequeño parcial en el tramo final del primer acto. Al intermedio, 16-8 para los locales.

Los carbayones mejoraron en el segundo tiempo

Tras la reanudación se vieron los mejores minutos del Confía Base Oviedo. Un equipo aguerrido en defensa que fue capaz de neutralizar al rival, correr para anotar o para forzar lanzamientos de siete metros que Elián Goux se encargó de transformar. El resultado, un parcial de 2-5 que metía a los azules en el partido (18-13, minuto 39). Un gol de los locales frenó esa reacción y, desde ahí y hasta el final, la renta para los locales se mantuvo estable y sin llegar a peligrar en ningún momento. Al final, un 28-21 para un Fertiberia Puerto Sagunto que supo mantener su superioridad durante todo el encuentro.

Los asturianos rozan el pleno en Primera Nacional

Jornada muy fructífera para los equipos asturianos en Primera Nacional. Dos tantos en contra en el último minuto evitaron el pleno de victorias en el Principado. El damnificado fue el Grupo, que acabó firmando las tablas (35-35) ante el Caja Viva-Balonmano Camargo. Al que sí que le salió cara en los instantes finales fue al Auto-Center Principado, que venció al Clubisord Maravillas (29-28) tras un gol de Luis Gamonal a falta de 10 segundos para el final. Por su parte, el Royal Premium ganó al SDC Astander Astillero (31-21) y el Horizonte Atlética venció al Egido BM Pinto (38-35).