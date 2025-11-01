El Confía Base Oviedo vista al Puerto Sagunto

El Confía Base Oviedo visita hoy (18:30) la cancha del Fertiberia Puerto Sagunto. El equipo azul viene de sumar un importante punto frente a Anaitasuna, uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria y al que logró empatar a 27 en un emocionante encuentro en Vallobín. Daniel Bandrés, técnico del equipo de Oviedo, advertía sobre el difícil partido que afrontan hoy: "Es un rival que tiene claro que su objetivo es llegar a la Liga Asobal y que meten a 1.500 personas".