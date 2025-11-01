La curiosa estadística del ataque del Avilés: son el líder de su grupo en este aspecto

El gol es un trabajo en equipo en este Avilés. Los blanquiazules son el segundo ataque más prolífico de la categoría y, además de ello, pueden presumir de tener la mayor nómina de artilleros de todo el grupo 1 de Primera Federación. En total son nueve los futbolistas de Dani Vidal que ya han visto puerta en lo que va de campaña, superando los ocho goleadores de equipos como Zamora, Racing de Ferrol o Cacereño. Javi Cueto lidera una lista a la que esperan seguir sumándose nombres en el próximo duelo liguero de los asturianos, que será el próximo domingo ante el Arenterio.

Aunque el Avilés tardó en estrenarse en cuanto a goles se refiere, desde que descorcharon la botella no han dejado de ver puerta. Esta campaña suman quince tantos a favor, a tan solo una diana del Tenerife de Álvaro Cervera, que ha visto puerta en dieciséis ocasiones. El primero en anotar un gol en la historia del cuadro asturiano en Primera Federación fue Gete. El pivote cántabro protagonizó la victoria avilesina ante el filial de Osasuna, arrancando la larga lista de goleadores blanquiazules. A él se sumó en el siguiente encuentro, ante Unionista de Salamanca, el doblete de Isi Ros, que finalmente quedó en nada ya que el cuadro salmantino acabó remontando el encuentro.

Tres jugadores con dobletes

Mejor resultado tuvo el doblete de Javi Cueto, el que anotó en la jornada 5 ante el filial del Athletic de Bilbao. El de Villaviciosa fue el gran protagonista de la remontada blanquiazul, saliendo desde el banquillo para conseguir, con un tanto en el último suspiro, darle la vuelta al encuentro. Ese día también vio puerta Kevin Bautista, anotando su primer gol del año.

El testigo de Cueto lo cogió, en la siguiente jornada Santamaría, que también vio puerta de manera doble ante el Guadalajara. Quicala también se lució en el Pedro Escartín, mientras que el delantero maliayo, el máximo goleador del Avilés esta temporada, anotó el tanto en el último segundo para que los tres puntos viajasen a tierras asturianas. El propio Cueto volvió a seguir protagonista en el siguiente encuentro, el disputado ante el Zamora, en el que anotó el gol en el 93 para sentenciar la remontada asturiana. En el Ruta de la Plata también estrenaron su casillero goleador los dos laterales derechos de Dani Vidal: Edu Campabadal y Guzmán Ortega.

Raúl Hernández, el último en sumarse

El último en sumarse a esta larga lista fue Raúl Hernández, que además logró anotar el mejor gol de los quince que ha hecho el Avilés este año y, probablemente, el mejor de toda la temporada blanquiazul. Ahora, en el encuentro de mañana ante el Arenteiro, nombres como Raúl Rubio o Berto Cayarga buscarán sumarse a este extenso listado de goleadores para, con sus dianas, tratar de revertir la racha de dos derrotas consecutivas que lleva el cuadro asturiano. Por pólvora repartida no será.