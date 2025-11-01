Así fue la gala del baloncesto asturiano: una leyenda del Madrid y la selección, maestro de ceremonias
La Federación del Principado reconoce a los mejores de las dos últimas temporadas
N. L.
Oviedo
La Federación Asturiana de Baloncesto celebró la gala de este año y la del anterior, que no se celebró por el proceso electoral. En ella estuvo invitado y ejerciendo de maestro de ceremonias una leyenda del baloncesto español: Fernando Romay. El gigante gallego es un mito tanto del Real Madrid como de la selección española. También asistió la directora general de Deportes del Principado, Manuela Eleazar Fernández Ena, representantes políticos, como los concejales de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez; Gijón, Jorge Pañeda; y Avilés, Juan Carlos Guerrero.
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón