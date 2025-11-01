Así fue la gala del baloncesto asturiano: una leyenda del Madrid y la selección, maestro de ceremonias

La Federación Asturiana de Baloncesto celebró la gala de este año y la del anterior, que no se celebró por el proceso electoral. En ella estuvo invitado y ejerciendo de maestro de ceremonias una leyenda del baloncesto español: Fernando Romay. El gigante gallego es un mito tanto del Real Madrid como de la selección española. También asistió la directora general de Deportes del Principado, Manuela Eleazar Fernández Ena, representantes políticos, como los concejales de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez; Gijón, Jorge Pañeda; y Avilés, Juan Carlos Guerrero.