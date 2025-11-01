El Langreo, reforzado tras la Copa, se marca un objetivo: “Hay que darle continuidad”

El Langreo afronta este domingo el tercer encuentro de una semana muy exigente. El Unión, pese a la derrota copera ante el Racing de Ferrol, sale reforzado del encuentro y su técnico, Pablo Acebal, se marca el objetivo de darle continuidad a esa imagen vista ante el conjunto gallego para derrotar al Bergantiños este domingo.

¿Cómo está el equipo tras el esfuerzo en la Copa? “Hemos ido recuperado estos días posteriores. El esfuerzo fue grande, 120 minutos donde además no tuvimos premio, porque al final parece que cansas más o que cansas menos si después de 120 minutos consigues el pase. Es una semana para recuperar, para entrenar más desde lo analítico, desde el vídeo. El equipo está bien y estoy convencido de que el domingo vamos a competir y a sacar un buen resultado”.

¿Cree que el partido ha supuesto un refuerzo por el nivel que mostró el equipo?: “El partido de Copa tiene que servirnos como refuerzo, si lo analizamos y si canalizamos bien todo lo bueno que hicimos. De nada vale hacer el partido que hicimos el martes si no le damos continuidad este domingo en Galicia. Si conseguimos mantener ese nivel de intensidad, de agresividad defensiva y de pausa con balón cuando nos toque tenerla,vamos a tener muchas opciones de sacar algo positivo de allí. Si bajamos un poco, el Bergantiños es un gran equipo que ha empezado de manera espectacular y lleva cuatro victorias seguidas. Si no estamos al 100% pues será difícil”.

La preparación en una semana con tres partidos. “Sí que te trastoca la semana en cuanto cambias el día de descanso, cambias un poco las cargas de los entrenamientos, pero es una vez al año. Los equipos profesionales cada 15 días prácticamente juegan partidos entre semana y no pasa nada. De martes a domingo creo que hay tiempo de sobra para recuperar y preparar el partido sin ningún problema”.

El rival. “Para mí no es sorpresa o revelación como algunos dicen porque con los jugadores de la talla que tienen es normal que estén ahí arriba. Tienen un equipo muy definido, les han respetado las lesiones y han podido repetir el once prácticamente todas las jornadas de liga, que ayuda a mantener un equipo estable. Los conocemos porque además de verlos tenemos viejos conocidos allí. Vamos a ir a intentar sacar un resultado positivo”.