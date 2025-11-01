¡Otro llenazo en el Palacio!: El Alimerka Oviedo Baloncesto, a por la tercera ante el potente Obradoiro y con 5.000 personas en la grada

El Alimerka Oviedo tiene a su disposición todos los ingredientes necesarios para que esta tarde, a partir de las 19:00 horas, el baloncesto sea el plato principal y más suculento del inicio de la celebración del Día de Todos los Santos. Más de 5.000 personas acompañarán al equipo de Javi Rodríguez en su pelea por sumar la tercera victoria de la temporada en Primera FEB. Los necesitarán a todos ante un Monbus Obradoiro que los apeó (76-82) de la Copa España hace tan solo unos días y que es uno de los principales candidatos al ascenso a la ACB.

Un buen precedente

La reciente visita del equipo gallego al Palacio cuenta bastante de lo que se espera esta tarde en el mismo escenario, pero ante mucha más gente. Fue un gran partido, en el que el Obradoiro comenzó mejor, haciendo mucho daño en una primera parte en la que anotó 53 puntos, pero en el que el OCB reaccionó muy bien, secando a su rival en la segunda, llegando a conseguir una ventaja importante en el último cuarto, pero cayendo tras unos últimos minutos en los que el equipo gallego estuvo mucho más acertado.

A. Lorca

Con Dan Duscak

Ese día faltó una pieza clave en este Alimerka Oviedo Baloncesto, el base Dan Duscak, que sí estará este sábado como uno de los líderes de un equipo que, con la incorporación de Marques Townes y la recuperación de los lesionados atraviesa por un gran momento de juego y también de resultados, ya que, tras comenzar la liga con tres derrotas, lleva ahora dos victorias seguidas en Primera FEB que le dan tranquilidad para afrontar un calendario que en las próximas semanas le va a enfrentar a rivales muy complicados.

El equipo de Héctor Galán

El Obradoiro, equipo que cuenta con varios exjugadores del Alimerka Oviedo y cuyo director general, el asturiano Héctor Galán, ocupó ese mismo cargo durante las dos primeras décadas de existencia del club asturiano, también llega en un muy buen momento, habiendo enlazado tres victorias seguidas en liga y la mencionada clasificación en la Copa España tras derrotar al OCB.

Una de las claves para que el equipo que entrena Javi Rodríguez tenga opciones de ganar estará en el tiempo que sea capaz de mantener su mejor nivel defensivo, ese que mostró en la segunda parte del partido de la Copa España, el que le dio la victoria en casa ante el Tizona Burgos y el que le permitió ser muy superior al Palmer Basket. Al menos así lo ve el propio técnico del conjunto azul: "Necesitamos que no jueguen cómodos, es un equipo con mucho talento, mucha calidad individual, están muy bien entrenados, saben a lo que quieren jugar, tienen un baloncesto muy práctico y nuestra forma de contrarrestar eso es jugar duro, intenso, obligarles a situaciones en las que no quieren estar y que parezcan peor equipo de lo que son".

Los partidos del Alimerka se verán en directo

La cadena asturiana Vinx Televisión ha adquirido los derechos de emisión de los partidos del Alimerka Oviedo Baloncesto de esta temporada en Primera FEB. El canal echará en directos los partidos que el equipo azul juegue fuera de casa y en diferido los que dispute en el Palacio de los Deportes. Unas retransmisiones que se podrán seguir a través de Telecable, a través de la web de Vinx y de su cuenta de Youtube. El objetivo, según David García, de Vinx, es "colaborar en el crecimiento del club y del baloncesto en Asturias".