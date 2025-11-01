El Marino quiere regresar a la senda de la victoria en un partido “especialmente condicionado”

El Marino de Luanco tratará de regresar a la senda de la victoria este domingo ante el Sámano, rival de la zona baja de su grupo en Segunda Federación. En la previa del choque, su técnico, Sergio Sánchez, habló en profundidad del campo en el que van a jugar, que condiciona el planteamiento por sus dimensiones.

El partido. “Está especialmente condicionado por las dimensiones del terreno de juego. Por lo tanto, se supone que al ser las dimensiones más reducidas, se tiene menos tiempo para jugar, menos espacios para poder progresar y ahí tendremos que afinar el encontrar los momentos y las situaciones que nos ayuden a crear situaciones ventajosas cerca de portería rival”.

El rival. “Se siente muy a gusto como local y sabe sacar provecho de esas dimensiones. Es un equipo muy duro, muy bien ordenado, que sí que hace mucho daño, sobre todo a partir de ese orden y esa salida al contraataque, aprovechando los espacios en transiciones ofensivas para llegar con decisión y determinación al área. Los centros laterales son siempre peligrosos porque le suelen sacar provecho. Juegan muy bien con el cuerpo, son intensos y será muy difícil enfrentarse a ellos”.

La clave para sumar. Habrá que tomar precauciones y estar más concentrados que nunca porque todo va a pasar más rápido. El balón parado cobra especial importancia. Sabemos de la dificultad de enfrentarnos al rival que nos toca y por ello vamos con la mentalidad de dar nuestra mejor versión y de empezar a sumar esos puntos que se nos han quedado en el camino”.

Vienen de disputar la Copa del Rey. “Han vivido una semana especial y diferente con ese enfrentamiento copero. Esperemos que el esfuerzo les pueda pasar factura a lo largo del encuentro y que les dure la resaca de la euforia y de vivir ese partido frente a un equipo como el Deportivo de La Coruña”.