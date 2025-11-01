Narcisio Villaça, del Tibet de Gijón, campeón de Europa
Narcisio Villaça, del gimnasio Tibet, en Gijón, y maestro de Joel Álvarez, peleador de la UFC, se hace con un oro en el campeonato Europeo de Brazilian Jiu Jitsu celebrado en Roma. Además, el gimnasio gijonés logró también una medalla de plata en dicho torneo.
