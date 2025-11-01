La sub-17 de Entrerríos y Jorge, a por el bronce
La selección española sub-17 que entrena Raúl Entrerríos y en la que juega el también asturiano Jorge Martínez busca hoy, a partir de las 17:45 horas, la medalla de bronce en el Mundial de la categoría. Los "Hispanos" juveniles cayeron en las semifinales por 28-31 ante Egipto en un partido condicionado por la expulsión con roja directa que recibió el pivote del Barcelona Eric Anselmo. Tras la derrota, hoy buscarán ante Catar regresar del Marruecos con el buen sabor de boca de una medalla.
