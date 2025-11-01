Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Telecable Gijón de hockey sobre patines, ante un hueso duro de roer

El eNe Oposiciones Mieres, debutante en OK Liga Iberdrola, busca su primera victoria en la difícil cancha del Generali HC Palau

Natasha Lee, a la derecha, en el último partido del Telecable. |

Natasha Lee, a la derecha, en el último partido del Telecable. | / LUISMA MURIAS

A. L.

Gijón

El Telecable Gijón comienza hoy (19:00 horas) su duro mes de noviembre visitando la cancha de uno de los equipos más duros de la OK Liga Iberdrola, el Vila-Sana, que lleva tres victorias y una derrota que no tuvo lugar en la cancha sino en los despachos. La Federación le dio por perdido al equipo catalán el partido que ganó por 0-11 al Bigues i Reills por alineación indebida por no presentar en el acta al menos un cincuenta por ciento de jugadores seleccionables por España.

La plantilla del Vila-Sana es, en principio, la mejor de la categoría, con internacionales como la portera Sandra Coelho, que lleva varias temporadas siendo una de las mejores de la categoría. También cuenta con las chilenas Josepha Ignacia Felipe Celis y Beatriz del Carmen Gaete Salinas, así como con varias internacionales por España, como Aina Florenza Edo, con un historial espectacular.

El equipo de Gijón, por su parte, llega invicto en Liga a este encuentro, con tres victorias y un empate que las tienen colocadas en tercera posición, con diez puntos. Tras un inicio de campaña que ha servido como puesta a punto después de una renovación importante de la plantilla, las de Natasha Lee buscarán un triunfo de prestigio que avale todo ese trabajo realizado. Un triunfo que sirva también para coger moral antes recibir en Mata Jove al Palau, que las derrotó en la Supercopa.

El eNe Oposiciones Mieres, a por la primera victoria.

El eNe Oposiciones Mieres busca hoy (20:00 horas) su primera victoria en una complicada visita a la cancha del Generali HC Palau. El equipo mierense, que debuta en la máxima categoría femenina del hockey patines, aún no ha puntuado esta temporada, estando situada en la última posición de la tabla. Un peaje que podían esperar en una categoría muy complicada y en la que el conjunto asturiano aspira a ir creciendo con el paso de las jornadas, a medida que sus jugadoras se adapten a este altísimo nivel.

